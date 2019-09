Nintendo Switch Lite ya es todo un éxito de ventas

Agencia

MÉXICO.- Tal como se esperaba, Nintendo Switch Lite fue un éxito en todo el mundo. Los japoneses le dieron una muy buena bienvenida a la revisión de la consola, lo que hizo posible que Switch Lite rompiera un importante récord en la isla nipona.

De acuerdo con algunos reportes, Switch Lite ya es uno de los mejores lanzamientos para una revisión de hardware en Japón. La consola portátil vendió 177,936 unidades en su debut en dicho país, así que se trata del segundo estreno más exitoso para una revisión.

Según la información de Game Data Library (vía Dualshockers), el lanzamiento de Switch Lite únicamente ha sido superado por el estreno de Nintendo 3DS XL, revisión que vendió 187,480 unidades en su debut en Japón.

A pesar de lo anterior, el éxito de Switch Lite es innegable, sobre todo ya que logró superar las ventas iniciales de Nintendo DSi, consola que consiguió vender 171,925 unidades en su salida en el país asiático. Asimismo, ya está arriba de New Nintendo 3DS XL, Game Boy Color, Game Boy Micro y muchas revisiones más.

