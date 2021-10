Nintendo Switch OLED llega a México: Todo lo que debes saber

La compañía Nintendo sorprendió a las fans de sus consolas, al lanzar al mercado mexicano este viernes una nueva versión de su consola híbrida, la cual está dirigida a los usuarios que buscan una experiencia visual de mayor calidad.

Estamos hablando de la Nintendo Switch modelo OLED, una versión que, como su nombre lo indica, se diferencia de sus contemporáneas de marca por incorporar una pantalla OLED de 7 pulgadas que resalta los colores vívidos, además de otorgar negros más puros y un contraste nítido al jugar on-the-go.

Cuando se anunció que la consola estaría disponible para su adquisición el 8 de octubre, no se mencionó nada acerca de sí México formaría parte de las regiones en las que llegaría.

La empresa de videojuegos también indicó que la nueva consola está disponible en un precio de 9 mil 999 pesos mexicanos. Costo en Amazon.

A new, more vibrant way to play your favorite Nintendo Switch games is here. #NintendoSwitch – OLED Model is out now! What games are you excited to play first on the system?https://t.co/iYJT7oIQzW pic.twitter.com/WFcBEAFeLF