¡No confíes! Estudio confirma que Tiktok difunde Fake News

TikTok posiblemente sea la plataforma preferida para ver videos virales, pero cualquiera que lo utilice para informarse sobre el coronavirus, el cambio climático o la invasión rusa de Ucrania posiblemente se encuentre con Fake News, de acuerdo con un estudio.

Los investigadores de NewsGuard, una firma que monitorea la desinformación, buscaron contenido en TikTok sobre temas destacados y encontraron que uno de cada cinco videos sugeridos automáticamente por la plataforma contenía información falsa.

A NewsGuard review found that #TikTok’s search feature—which is increasingly being used by young people as a search engine—is regularly feeding users false and misleading claims.



