¿No encuentras lo que buscas en Google? Prueba estas soluciones

Si te encuentras más veces de las que te gustaría buscando resultados en la página 3 o 4 de Google o repitiendo varias veces tus búsquedas, no eres el único.

Cada vez más gente está notando una degradación considerable de la capacidad de búsqueda de Google, un buscador que en su día llegó a ser proverbial por la extraordinaria velocidad y precisión de su algoritmo. Por desgracia, aquellos tiempos parecen estar ya muy atrás.

Hay muchas razones por las que Google está dejando de funcionar como solía. Algunas son externas, como el uso de estrategias SEO para posicionar contenidos en los primeros puestos de los resultados de búsqueda.

Otras, en cambio, son internas: Google ha ido ajustando su algoritmo con los años para dar prioridad a ciertos tipos de contenido y censurar otros, por ejemplo. Y ni hablemos de la incorporación de las respuestas de Gemini en las búsquedas.

La ubicación de las búsquedas

Con independencia de los motivos por los que Google ha perdido calidad en los últimos años, lo que la mayoría de nosotros queremos es encontrar resultados relevantes cuando hacemos una búsqueda en internet.

Para esto, uno de los recursos con los que contamos pasa por cambiar nuestra IP con herramientas como CyberGhost VPN para Chrome, de modo que podamos hacer búsquedas como si estuviéramos en Estados Unidos, España o Japón.

¿Por qué? El algoritmo de Google tiende a considerar que los resultados de webs nacionales son más relevantes para los usuarios de un país, una estrategia que también emplea en YouTube. No importa cuántos videos en inglés veas, YouTube te va a seguir ofreciendo videos mexicanos en su 'feed'.

Si tus búsquedas están relacionadas con conceptos que son más populares en otros países, cambiar la IP puede ofrecerte resultados mucho más precisos.

Los comandos de búsqueda

También es buena idea aprender a hacer uso de ciertos comandos de búsqueda para evitar los contenidos ‘inflados’ por ciertas páginas SEO, la información anticuada, o las webs poco relevantes.

Olvida las comillas para forzar la inclusión de todas las palabras de tu búsqueda: Google sencillamente las ignora. Pero comandos como ‘site:’ pueden ser muy útiles si buscas respuestas en foros, por ejemplo añadiendo ‘site:reddit.com’ al final de la búsqueda.

También suele ser buena idea usar los rangos de fechas de la búsqueda de Google, que, al menos de momento, siguen funcionando.

Esto es útil si quieres encontrar contenido reciente, por ejemplo situando el rango en los últimos 2 días para la búsqueda de noticias. Pero también puedes usarlo a la inversa y buscar webs anteriores a 2022 para evitar por completo cualquier tipo de contenido web generado por una IA como ChatGPT.

El bloqueo de webs irrelevantes

A Google no le importa mucho tu opinión sobre sus resultados, porque no te da la opción de bloquear las webs que no te interesan o darle un ‘no me gusta’ a los resultados que no se ajustan a tu búsqueda. Sin embargo, hay herramientas de terceros como uBlacklist que se pueden añadir a Chrome o Firefox como extensiones y que te permiten bloquear fácilmente las webs irrelevantes en tus resultados de búsqueda.

Después de usar uBlacklist durante varias semanas y bloquear todas las webs que te ofrecen resultados publicitarios o que esconden su contenido tras un 'paywall', notarás que tus resultados de Google vuelven a ser mucho más relevantes.

Sin llegar a ser tan precisos como lo eran entre el año 2000 y el 2010, estos resultados te lo pondrán mucho más fácil para encontrar lo que buscas sin injerencias no deseadas.

El uso de buscadores alternativos

Si nada de lo anterior funciona, recuerda que Google no es el único buscador web que tienes a tu disposición. Tampoco fue el primero que hubo en internet. Antes de Google, lo habitual era hacer las búsquedas en plataformas como Yahoo o Altavista.

Si Google llegó a posicionarse como un auténtico titán de las búsquedas fue porque ofrecía un mejor servicio. Ahora que ya no lo hace, definitivamente hay buscadores alternativos que pueden tomar el testigo.

DuckDuckGo es un buscador centrado en la privacidad que recientemente ha publicado también su propio navegador web. Microsoft lleva tiempo tratando de competir con Bing, mientras que el navegador Brave ha lanzado su propio motor de búsqueda llamado ‘Brave Search’.

Además, si buscas una alternativa ecológica, tienes a tu disposición un buscador como Ecosia que destina sus beneficios a plantar árboles. ¡Opciones no te faltan!