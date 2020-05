¡No es tu teléfono! TikTok dejó de funcionar en varios países

Durante la tarde de este miércoles una de las aplicaciones más populares del mundo produjo grandes fallas en su sistema.

Usuarios de todo el mundo reportaron tener problemas al abrir la aplicación, cargar nuevo contenido e incluso la pérdida de sus datos dentro de la aplicación.

Rápidamente la comunidad de TikTok inundó Twitter con memes de lo ocurrido además de mostrar sus capturas de pantalla.

So TikTok is down? What are we gonna do now? pic.twitter.com/ndsfgmtdwI

everyone running to twitter to see if tiktok is down or if it’s just their phone LOOOOOOOOOOOOOL pic.twitter.com/i5YNZDsxL2