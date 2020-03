Nuevos iPads podrán usarse como laptops

Nueva York.- Los nuevos iPads de Apple podrán por primera vez la capacidad de operar con trackpads como los de una laptop.

La compañía señaló que los trackpads ofrecerán mayor precisión que los dedos para la selección de texto y para alternar apps.

Algunos modelos previos de iPads también podrán conectarse con trackpads con una actualización gratuita de software, pero algunos requerirán de teclados fabricados por terceros. Apple también anunció una nueva computadora MacBook Air con un precio inicial de unos 23 mil 700 apróximadamente.

Las nuevas iPad Pro y MacBook Air estarán a la venta a partir de la próxima semana, aunque con entregas a partir del 25 de marzo ya que las tiendas de Apple en gran parte del mundo permanecen cerradas debido al brote de coronavirus.

El nuevo iPad Pro que llegará en modelos de 11 y 12.9 pulgadas es prácticamente idéntico en diseño a la versión anterior, pero por dentro tiene muchos elementos distintos.

En su interior, el sistema corre con el nuevo procesador A12Z Bionic, diseñado para el iPad Pro. Con ocho núcleos en su GPU, rendimiento de batería de 10 horas y soporte a redes 4G, aunque no a 5G.

En cuanto a cámaras, el iPad Pro tiene montado un sistema que luce muy similar al de la cámara del iPhone 11 Pro, con la diferencia de que está· compuesto por un lente de 10 megapíxeles gran angular, un lente de 12 MP regular y un escáner LiDAR. Esta tecnología utiliza rayos láser para medir distancias entre objetos, y según Apple, en el iPad Pro podrá· mapear objetos que estén a un máximo de 5 metros del usuario para explotar aplicaciones de realidad aumentada.

El iPad Pro de 11 pulgadas inicia sus precios desde 21 mil pesos, con almacenamiento de 128 GB, y llega hasta los 38 mil 200 pesos al optar por almacenamiento de 1 TB y conexión 4G.

En cambio, el iPad Pro de 12.9 pulgadas inicia en 26 mil 500 pesos, con 128 GB de memoria y conexión WiFi, y llega hasta los 43 mil 700 pesos con 1 TB de memoria y conexión 4G.

El Magic Keyboard, por su parte, además de incluir el trackpad, también permite elevar la posición del iPad como si fuera una pantalla flotante y añade un puerto USB-C. El teclado costará 7 mil 100 pesos para el iPad Pro de 11 pulgadas, y 8 mil 300 pesos para el iPad Pro de 12.9 pulgadas, según la tienda en línea de Apple para México.

