Es oficial: Cancelan la feria de videojuegos E3 por coronavirus

Estados Unidos .-La Asociación de Software de Entretenimiento (ESA), por sus siglas en inglés), anunció este miércoles que la feria E3, la más grande del mundo sobre videojuegos, será cancelada este año.

El E3 iba a celebrarse del 9 al 11 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde ha sido atendido desde 1995.

Gamer? Premium? Industry? Media? No matter how you go, we've got your badge waiting for you. Register for #E32020 today --> https://t.co/6UJv3ylBzN pic.twitter.com/BN0r1S17Tg

ESA por medio de un comunicado, anunció:

"Después de una cuidadosa consulta con nuestras empresas miembros acerca de la salud y seguridad de todos en nuestra industria, (nuestros fans, nuestros empleados, nuestros expositores y socios de la E3) hemos tomado la difícil decisión de cancelar E3 2020", indicó.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX