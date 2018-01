Alertan de virus que puede espiar tus mensajes en Android

Agencia

Ciudad de México.- Investigadores de Kaspersky Labs encontraron a la más reciente amenaza para los usuarios de teléfonos Android, la cual puede espiar y grabar tus conversaciones, y mensajes.

El troyano, llamado Skygofree, realiza todas las funciones que podrías imaginar, como si hubiera salido de las películas de "Misión Imposible", informa el portal Dinero en Imagen.

Este programa malicioso puede hacer todo tipo de cosas, como grabar, conectarse a redes WiFi, interceptar tus llamadas y mensajes de texto SMS, sacar fotografías, acceder a toda tu información; incluyendo eventos de calendarios, registros de llamadas y tu ubicación.

Este software logra entrar a los teléfonos por medio de sitios web y anuncios falsos, en los que se hace pasar por tu empresa operadora y promete una actualización, para que tengas internet móvil más rápido.

La firma desarrolladora de software de seguridad, explica que al lograr acceder al aparato, el virus espera instrucciones para descargar más programas, dependiendo de lo que deseen hacer los atacantes.

El troyano Skygofree viene con una potente variedad de funciones spyware, algunas únicas, como activar la grabación de audio mediante geolocalización y robar mensajes privados.

Kaspersky detectó la presencia de Skygofree en algunos dispositivos, en Italia, pero advierte que este troyano podría replicarse rápidamente y los autores de este virus podrían adaptarlo a cualquier otro país.

La firma de seguridad detalló que Skygofree se encontró por primera vez en 2014, cuando se trataba de un virus poco complejo, pero sus desarrolladores han mejorado el código, para que logre funcionar de esta manera.

¿Cómo protegerte?

Para evitar que tu teléfono sea infectado, se recomienda que no descargues aplicaciones que no vengan de tiendas oficiales como Google Play. No aceptes permisos sin ver las condiciones de uso, cuando una app te lo solicite. Si ves alguna irregularidad en alguna aplicación, no la instales.