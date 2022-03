¿Cuáles son los recursos más convenientes para realizar capacitaciones en una empresa?

La forma en la que aprenden los empleados de las empresas ha cambiado rotundamente en el transcurso de los últimos años. Esto se debe a que cada vez hay más personas que están optando por realizar cursos en línea de forma individual y muchas compañías están incorporando recursos y plataformas digitales que permiten agilizar la forma en la que los empleados aprenden. Así, también logran tener un control más detallado de lo que sus trabajadores saben y el progreso que van realizando.

Pero, a fin de poder encontrar el medio que resulte más conveniente en comparación con el resto de las alternativas disponibles en el mercado, es fundamental conocer determinados aspectos que resultan más convenientes de acuerdo con los intereses que tengan. Hay muchas plataformas que pueden ayudarlos a obtener mejores resultados de acuerdo con la dinámica de trabajo que posea su compañía.

Por lo tanto, si quieren comenzar a incorporar nuevos recursos y quieren mejorar la dinámica de aprendizaje de su empresa, les recomendamos que presten atención a las siguientes líneas, para conseguir mejores beneficios. Les daremos reseñas sobre algunas de las principales plataformas que se pueden encontrar, para que comparen entre ellas y determinen cuál es la que más les conviene, por ejemplo las talentlms reviews.

¿Qué es un LMS y para qué sirve?

Estos sistemas existen ya desde hace un tiempo, pero con el auge de las interconexiones digitales que se han visto hasta el momento, cada vez hay más organizaciones e instituciones que están utilizando estos recursos para conseguir mejores resultados. También hay muchas empresas de software que han comenzado a desarrollar nuevos recursos con mejores herramientas para poder brindarles soluciones digitales más eficientes a sus clientes.

En concreto, la sigla LMS (Learning Management System) corresponde al término sistema de gestión de aprendizaje. Estos sistemas se emplean para administrar, distribuir y gestionar los procesos de aprendizaje y los contenidos concretos que se imparten a los empleados en una empresa determinada o en una institución. Es por este motivo que resultan recursos indispensables para poder afrontar campañas de capacitación digital masivas con medición de los resultados.

Además, estos sistemas ofrecen la posibilidad de personalización de los espacios académicos digitales, por lo que pueden brindar conferencias y material exclusivo de una empresa sin temor a que haya filtraciones. Esto es gracias a que los servidores de este tipo de propuestas, por lo general, pueden ser locales con conexión a la nube, o también el propio sistema puede contar con una conexión encriptada a la que solo tienen acceso los empleados.

¿Cuáles son los LMS con mejores comentarios al respecto?

Según los usuarios de Totara LMS reviews, esta plataforma es bastante buena y cuenta con significativas ventajas a tener en cuenta de acuerdo con las necesidades particulares de los propios empleados. En concreto, una de sus principales ventajas es que ofrece bastante versatilidad para configurar los programas de enseñanza que se planea ejecutar.

Además, cuenta con varias herramientas que hacen a la experiencia de aprendizaje un tanto más enriquecedora. Pero, sin embargo, también presenta la desventaja de que su experiencia de usuario no es tan buena, ya que la navegación por la plataforma no es tan intuitiva y requiere de ciertos conocimientos y de determinado nivel de manejo de las habilidades de control digital. También presenta la desventaja de que los precios de los paquetes de servicios no están disponibles en su web (por lo que la empresa no tendrá una noción clara del costo del software). Y, otro dato no menor, los informes y las métricas que elabora la plataforma pueden resultar un tanto inconsistentes.

En lo que respecta a otra alternativa con muy buenos comentarios, se puede considerar TalentLMS reviews. Este programa cuenta con varios beneficios a tener en cuenta, entre los que se distingue una navegación bastante intuitiva y sencilla (a diferencia de la opción anterior). Otro punto a favor, son sus integraciones digitales con plataformas de CRM y con procesadores de pago para automatizar los procesos.

Sin embargo, una de las principales desventajas que presenta, es que cuenta con errores de HTML en el editor de las páginas en curso. Esto se puede solucionar con algunas correcciones en el código, pero se requiere de conocimientos más profesionales al respecto. Además, también hay algunos problemas con la carga de determinados complementos y con la navegabilidad entre las herramientas.

¿Y entonces cuál es la mejor opción de LMS?

Una de las alternativas que más se menciona y que cuenta con mayor popularidad debido a su gran eficiencia y debido a que cumple con todas las necesidades de sus usuarios, es Crehana for Business. Esto se debe a que ofrece soluciones integrales por un precio mucho más accesible, además de que tiene una mayor variedad de cursos disponibles.

Entre las principales ventajas a tener en cuenta, se pueden considerar los siguientes factores:

- Ofrece un proceso de aprendizaje más personalizado. - Cuenta con informes detallados y con métricas sobre el rendimiento de los alumnos. - Da acceso a todos los cursos de formación profesional que posee la plataforma. - Cuenta con 2 planes distintos de suscripción que se pueden elegir de acuerdo con el presupuesto que manejan. - Cuenta con varios mentores reconocidos en la industria. - Recursos de aprendizaje gratuitos.

De esta manera, si prefieren contar con una plataforma más confiable en lo que respecta a la dinámica de aprendizaje, lo más recomendable es que elijan esta alternativa. También deberían considerar los diversos planes de financiamiento que puedan encontrar a fin de poder aprovechar mejor el presupuesto del que dispongan y para poder contar con mejores resultados por un costo menor.

Por lo tanto, les recomendamos que opten por las plataformas de aprendizaje en línea a fin de poder determinar más concretamente la forma en la que quieren capacitar a los empleados de su empresa. Además, estos espacios cuentan con muchos más beneficios gracias a las herramientas de medición y de progreso gradual que ofrecen.