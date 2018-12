Sony "anuncia" su nueva consola, la PS5

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Con el rumor en el aire de que existe una Playstation 5, muchos han comenzado a buscar información al respecto, pero ésta podría estar justo enfrente de sus narices.

Esto se dice porque existe un posible guiño a la nueva consola en el nuevo fondo navideño que Sony ha publicado para que sus usuarios lo usen en su Playstation 4, pues su diseño es sumamente particular, indica el portal de noticias Unocero.

La pista en cuestión se encuentra en dos imágenes, en la primera donde se encuentra la frase Happy Holidays, su tipografía hace creer que la S en realidad es un 5, algo que sin duda haría alusión al próximo proyecto de Sony.

Puede creerse que se está delirando y se ven cosas donde no hay, pero esta una segunda imagen que ayuda a reforzar esta idea; en este caso la palabra es Playstation y el 5 es más notorio, o al menos eso da a entender un usuario de Twitter:

HOOLLLDDDD UPP.



Look at the S in "Holidays."

Now look at the S in "PlayStation."



Did @PlayStation just low key announce the PS5 in their holiday theme??? pic.twitter.com/8rfFUjao41