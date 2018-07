Celebran la segunda edición del Pokémon GO Fest 2018

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Niantic celebró recientemente el segundo festival oficial de Pokémon GO. Afortunadamente para la compañía, las cosas salieron bastante diferentes respecto al año pasado, por lo que el Pokémon GO Fest 2018 fue todo un éxito.

Más de 21 mil jugadores se dieron cita este año en el Lincoln Park de Chicago, Estados Unidos, para ser parte del evento. Se estima que otros 180 mil jugadores disfrutaron el título para móviles al mismo tiempo en áreas cercanas.

A lo largo de la celebración, la comunidad completó cerca de 36 tareas de investigación y atraparon entre 350 Pokémon del 14 al 15 de julio. "El estado de ánimo se contagió todo el fin de semana. Los sentimientos de cortesía, amabilidad y unión nunca abandonaron el Lincoln Park, incluso cuando los entrenadores salieron de viaje el domingo", escribió Niantic.

Fans de Pokémon GO provenientes de diversas regiones pudieron disfrutar el festival sin ningún percance, lo que sin duda son buenas noticias para la compañía. Además, el evento reflejó el éxito que aún tiene el título para móviles.

Por si no lo recuerdas, la edición pasada del Pokémon GO Fest fue un desastre. La mayoría de los asistentes no pudieron jugar, por lo que Niantic decidió recompensarlos con PokéCoins y Lugia, la primera criatura legendaria.

A pesar de esto, la comunidad quedó inconforme e incluso algunas personas decidieron interponer una demanda contra Niantic por el fracaso de su evento, la empresa tuvo que pagar 1.6 MDD a los afectados.

Pokémon GO está disponible para dispositivos iOS y Android.

La buena noticia es que este año tuvieron muy buenos resultados y los desarrolladores preparan aún más sorpresas. Entre ellas está el regreso del legendario Zapdos, que estará disponible por tiempo limitado.

Si aún no atrapas al ave eléctrica, debes saber que tendrás otra oportunidad el 21 de julio. El Pokémon aparecerá de la 1 PM a las 4 PM, hora de la Ciudad de México. Por otro lado, te recordamos que Eevee será el Pokémon especial del próximo Día de la Comunidad.

Con información del portal de noticias levelup.com