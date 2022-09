¿Por qué los casinos en línea son tan populares?

La historia de los casinos ha cambiado enormemente desde la introducción de los casinos en línea. Según recientes estadísticas, el mercado global de medios digitales no ha dejado de crecer, y los juegos representan la mayoría de los ingresos.

En el año 2020, el mercado global de juegos en línea generó alrededor de 21 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos. Esto se traduce en un crecimiento récord de 21,9%, en comparación al año anterior.

Hoy en día, se estima que hay mil millones de usuarios en línea de todo el mundo. China, Japón y Corea del Sur son los mercados más importantes. Los expertos creen que este número aumentará, incluso hasta mil trescientos millones de usuarios. ¿Cuáles son las razones de su popularidad?

Historia de los videojuegos

En la Exposición Universal de 1939-1940 se introdujo por primera vez una computadora que permitía jugar el juego matemático NIM. En 1951, se creó el primer juego de computadora, una versión más sofisticada de la versión presentada en la Exposición Universal.

En 1962, por primera vez, un juego pudo operar desde múltiples estaciones. En 1966, se introdujo en el mercado la primera consola de juegos, The Brown Box. Sin embargo, en aquel entonces, no tuvo éxito, ya que era demasiado avanzada para su época. Para el año 1971, se crea el primer protocolo de regulación de Internet. La década del setenta es crucial para el desarrollo del juego. Surgen una gran variedad de compañías de juego, la creación de Dungeons and Dragons, nuevas consolas y computadoras personales.

En 1982, la revista Times declara ese año como “el año de la computadora”. En la Feria de Electrónica de Las Vegas, Willian von Meister lanza por primera vez, la transferencia de datos a través de líneas telefónicas. Se utiliza para que los jugadores descarguen varios juegos de los programadores.

En los años noventa, proliferan los juegos de rol (RPG). Saga, Nintendo y Atari intentan impulsar los juegos en línea. Pero todavía Internet es caro y no lo suficientemente rápido.

En 1995, se lanza Windows ‘95 y logra un éxito rotundo. Además, salen al mercado tarjetas Ethernet asequibles, y brindan una oportunidad para los juegos en línea. Durante los años siguientes, hay un lanzamiento de varios juegos en línea multijugador. Por ejemplo, Last Online, Starcraft y Lineage.

En 1999, Nintendo lanza una función adicional para Nintendo 64, posiblemente una de las mejores consolas de Nintendo, para juegos en línea.

El punto de inflexión es en la década de 2000, con el estallido de los sitios web. Los juegos en línea comienzan a hacer lo que los jugadores habían estado esperando hacía casi dos décadas.

Con el cambio de milenio, se lanza la Sega Dreamcast. Esta es la primera consola de juegos con verdaderas capacidades de Internet. Además, es el lanzamiento de la Sony Playstation 2.

Con el incremento del uso de los teléfonos inteligentes, comienzan a surgir una gran cantidad de juegos para este tipo de dispositivos. PlayStation 4 logra mejorar las capacidades para los juegos en línea, con el objetivo de compartir los juegos con amigos a través de Internet.

Ahora bien, la última revolución está vinculada a la realidad virtual. Juegos como el poker texas hold’em , el blackjack o la ruleta rusa, incorporan este tipo de tecnología. Estos juegos se encuentran en cualquier sala de póker online.

Videojuegos responsables y seguros

Los juegos en línea y los videojuegos ofrecen un momento de distensión y una manera específica de interacción con los demás. Sin embargo, existen peligros en los juegos en línea, incluidos virus, robo de identidad y ataques de phishing . Por suerte, hay maneras de evitar mayores riesgos y protegerse.

¿Por qué los casinos en línea son tan populares? (Pexels)

Cuando las personas descargan versiones más baratas o gratuitas de sus juegos favoritos, corren el riesgo de descargar virus y malware sin darse cuenta. Incluso al descargar un juego legalmente, hay una brecha de seguridad. Una vez que el malware está en la computadora, los piratas informáticos pueden robar su información personal.

El robo de identidad es algo que, lamentablemente, es cada vez más frecuente. Los ciberdelincuentes recopilan información de identificación personal para crear perfiles sobre sus posibles víctimas. Uno de los peligros potenciales de los juegos en línea con extraños es la función de chat que permite hablar con otros jugadores. Los delincuentes pueden usar potencialmente esa función para recopilar información confidencial, como el nombre, número de teléfono y dirección de la casa. Por eso, es esencial tener cuidado con la información que se comparte cuando se utilizan este tipo de juegos.

En conclusión, el avance de los videojuegos ha brindado una gran cantidad de opciones a los casinos. Hoy en día, es posible acceder a juegos muy sofisticados en línea, ofrecidos por las compañías de juegos de azar. Sin embargo, junto a este crecimiento, también hay una gran cantidad de brechas de seguridad que hay que conocer para poder evitar problemas en las redes.