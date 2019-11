¿Por qué Netflix dejará de funcionar en las Smart TV más 'viejitas'?

Agencia

MÉXICO.- Recientemente, Netflix anunció que dejará de funcionar, a partir de diciembre, en diferentes dispositivos y televisiones, tales como los modelos de 2010 y 2011 de Samsung, o las pantallas de Sony que fueron lanzadas entre 2009 y 2011, así como en algunos modelos de Roku.

Pese a que existan diferentes formas de poder disfrutar de los contenidos de Netflix, los usuarios mostraron preocupación por ya no contar, de forma nativa, con la plataforma de streaming en sus televisiones.

Por ello, un representante de la compañía confirmó a Gizmodo que la decisión afectará a un pequeño número de dispositivos antiguos y también explicó la razón por la que Netflix tomó dicha decisión.

Netflix dejará de dar soporte a todos los modelos mencionados que puedes consultar este artículo (por si aún no lo sabes), pero hay explicación para el asunto.

El portavoz comentó que Netflix quiere mejorar constantemente su producto y, por ello, debe mejorar el soporte.

Sin embargo, la situación cambia, en particular, con los dispositivos de Roku más antiguos que ejecutan DRM de Windows Media, ya que Netflix utiliza Microsoft PlayReady, así que aquellos modelos que no puedan actualizarse a dicha tecnología, no podrán utilizar el servicio.

Esto quiere decir que el hardware antiguo ya no puede seguir el ritmo del nuevo software para siempre y es que la mayoría de los dispositivos que dejarán de recibir soporte, tienen entre ocho y diez años .

A su vez, el representante de la compañía aseguró que los clientes serán notificados a través de correo electrónico o en el propio dispositivo que ya no podrá reproducir Netflix.