¿Cuánto costará el nuevo Samsung Galaxy Flexible? (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días Samsung mostró al mundo su nuevo smartphone con pantalla flexible, y aunque no dio datos sobre el dispositivo como el nombre del teléfono o su disponibilidad, la marca sí fue clara mencionando que la tecnología que estaban presentando era la pantalla flexible, conocida como Infinity Flex Display.

Dicha pantalla comenzará a fabricarse en masa en los próximos meses, y todo indica que muy pronto veremos el primer teléfono de la firma con esta tecnología, el ya rumoreado Galaxy X, que bien podría terminar llamándose Galaxy F (por Flex o flexible), indicó el portal de noticias Unocero.

Posible fecha de lanzamiento

Después de ver el Galaxy Flexible de Samsung la verdad es que no me convenció la visión, tras la presentación de la adaptación de Android para estos dispositivos esperaba algo mas apegado a esto, pero con el poder y diseño de Samsung. pic.twitter.com/Fu9cwD4gap — ToNy PandOso  (@ToNy_PandOso) 7 de noviembre de 2018

Aunque Samsung no ha mencionado cuándo presentará oficialmente su primer teléfono flexible, hay algunas fechas tentativas para este lanzamiento. En primera instancia se había especulado que el CES sería la feria elegida para el lanzamiento del Galaxy X, sin embargo, se ha filtrado otra fecha de lanzamiento, y no, no sería el Mobile World Congress.

Según nuevos rumores, Samsung va a mostrar este teléfono flexible en el primer trimestre del año, pero no quiere que el Mobile World Congress tenga dos protagonistas, pues no debemos olvidar que esta es la locación tentativa para la presentación de los Galaxy S10.

Por esta razón se dice que marzo será el mes indicado para su presentación en un evento celebrado en Nueva York, y que el teléfono se pondrá a la venta ese mismo mes.

¿Cuánto costará el Galaxy X?

El precio de este nuevo teléfono es uno de los misterios que rodean el lanzamiento del primer teléfono flexible de Samsung, y según se rumora, el costo inicial podría ser de 1,499 USD, es decir, cerca de 30,500 MXN.

El precio de estos teléfonos sería tan elevado no solo porque se trata de equipos de gama alta, sino porque además hablamos de tecnología nueva, así que pasará algún tiempo para que se popularice y su costo pueda bajar en beneficio del consumidor.

De cualquier manera todo es un misterio hasta que tengamos el lanzamiento oficial y podamos saber a ciencia cierta si el precio será alto, y si de verdad será un teléfono que marque el futuro de la industria móvil.