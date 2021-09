Presentan los nuevos 'emojis' de Unicode 14.0

ESTADOS UNIDOS.- El Consorcio Unicode ha presentado recientemente el proyecto de la nueva versión del estándar de codificación de caracteres Unicode 14.0, cuya aprobación está prevista para este martes.

De acuerdo con la nota del lanzamiento, la nueva versión contará con 838 caracteres nuevos, entre ellos 37 'emojis' y varios símbolos utilizados en escrituras como uigur antiguo, tangsa, toto y varios idiomas más.

The five newly-encoded scripts in #Unicode14 are #CyproMinoan , #OldUyghur , #Tangsa , #Toto , and #Vithkuqi , thanks to the efforts of @sei_berkeley , @anshumanpandey_ , @Evertype , and others → https://t.co/deSr1g6m8k pic.twitter.com/tozWSggVUY

Los 'emojis' recién estrenados incluyen 7 'smileys', entre ellos una cara derretida o una cara con la mano sobre la boca abierta. Además, en Unicode 14.0 aparecerá un emoticono haciendo un saludo militar y una cara que se está conteniendo las lágrimas, entre otras.

Una de las novedades más notables es la incorporación de los iconos de un hombre embarazado, una persona embarazada y una persona con una corona, en consonancia con los esfuerzos de Unicode de ser más inclusivo con las personas transgénero.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K