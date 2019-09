Que no se te escape: Mime Jr ya está disponible en Pokémon GO

Agencia

MÉXICO.- Pokémon GO, el popular juego para móviles, sigue manteniendo activa a su comunidad con nuevos eventos semanales. El más reciente resultó ser especial para los jugadores, puesto que representó la llegada de Mime Jr., una criatura muy esperada por muchos. El único problema es que obtenerlo no será fácil, o por lo menos no para los entrenadores que viven en América.

Lo que pasa es que hoy inició un nuevo evento de Pokémon GO, el cual se enfoca en criaturas regionales, las cuales eclosionarán de huevos. Si eres fanático de Pokémon GO, sabes que Mr. Mime es uno de los principales exclusivos de Europa, por lo que la criatura que se encontrará en los huevos de este evento en la región será Mime Jr., su preevolución.

Esto quiere decir que si quieres conseguir a Mime Jr. tu opción es viajar a Europa antes de que termine la semana y participar en el evento. Otra opción es buscar un amigo que esté en la región para que lo atrape por ti y te lo intercambie por otra criatura la próxima vez que se vean.

También te puede interesar: No te lastimes los ojos, ¡GMail ya tiene modo oscuro!

Ahora bien, de seguro te estás preguntando, ¿qué hay para quienes viven en América? Por los próximos días tendrán la oportunidad de encontrar huevos que incluyan a Seviper. Por su parte, jugadores en Europa, Asia y Australia podrán conseguir a Zangoose. Cabe mencionar que estas criaturas se encontrarán en huevos de 5 km.

Durante este evento los entrenadores de Pokémon GO también conseguirán experiencia adicional y nuevas misiones de investigación. Ten en cuenta que el evento terminará el 1 de octubre.