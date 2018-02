¿Qué pasa con tu redes sociales cuando mueres?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Varias empresas de internet se encargan de manejar tu “muerte digital” para que heredes tus redes sociales y envíes correos desde el más allá.

De acuerdo con el portal Alto Nivel, esta es una de las interrogantes más humanas que existen es el misterio de la vida después de la muerte.

Religiones, tratados y filósofos han tratado de explicar qué pasa con la persona cuando fallece, pero ahora también debemos preguntarnos qué sucede con nuestra “vida digital” cuando la física deja de existir.

Hoy en día, nuestra vida está íntimamente conectada con la actividad en línea por lo que no es de extrañar que las personas quieran preservar de cierta manera la huella digital de sus seres queridos.

En las últimas semanas se ha desatado un debate en Estados Unidos sobre lo que se debe hacer con las cuentas personales de Facebook, Twitter y demás redes sociales.

Legisladores de dos estados están discutiendo otorgar acceso a los familiares de un fallecido para que puedan conocer a la persona que sus hijos eran en esas redes.

En 2006 el caso de Justin Ellsworth fue muy sonado por ser de los primeros en lidiar con la vida digital después de la muerte. Los padres de este soldado muerto en Irak lucharon en los juzgados para acceder a la cuenta personal de Yahoo de su hijo. La empresa se negaba a entregar la información debido al acuerdo de confidencialidad que todo usuario acepta cuando saca una cuenta, pero un juez le ordenó liberar la misma.

Servicios como Gmail, Hotmail y LiveJournal envían la información a una persona designada por el titular y existen sitios como el ya desparecido MyLastSpace donde el internauta podía comprar un nicho en un “cementerio virtual”. El camposanto virtual FindaGrave ya cuenta con más de 32 millones de lápidas.

Digital Death… y su negocio

Las redes sociales plantean una nueva y complicada interrogante pues se puede optar por dejar abierto el perfil, congelarlo o heredarlo a una empresa para que lo maneje.

Hay casos como el de David Edmondson donde sus cuentas siguen activas y generando contenido pese a haber fallecido en 2010 al caer de 15 pisos. Sus amigos siguen publicando fotos, videos y comentarios en su página de Facebook. Allfacebook.com estima que cada minuto mueren tres usuarios de la red social más popular del mundo.

A la permanencia post mortem en la red se le conoce como “Digital Death”, es decir mantener tu presencia en internet aun cuando tu cuerpo haya pasado a otro plano.

Existen cientos de maneras de hacerlo. En los términos de servicio de Facebook se especifica que al morir una persona, sus familiares tienen la opción de eliminar el perfil o congelarlo en un memorial. Pero la empresa ya estudia casos en los que se le permitiría a una persona designada descargar el contenido de la página del difunto.

Según Kimberly Heiftje, autora de Role of social networking sites as a meaning of memorialization in emerging adults, mantener estas cuentas “vivas” ayuda a los dolosos a manejar a manejar la pena.

Sin embargo, muchos padres desconocen qué hacer con las cuentas de sus hijos. Es por ello que hay empresas que se dedican a manejar la muerte digital de manera profesional. Algunas de ellas son: Legacy Locker, Asset Lock, Entrustet y If I Die, entre otros.