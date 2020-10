Dos de cada 10 empresas en México son víctimas de ransomware

Ailyn Ríos

Ciudad de México.-Entre enero y septiembre de este año, empresas en México, Brasil, Colombia y otros países de Latinoamérica han pagado hasta 14 millones dólares al ser víctimas de un ataque cibernético de ransomware, de acuerdo a datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky. Este año se registró la primera muerte por un ciberataque.

El ciberataque a través de un ransomware provoca el secuestro de información de la empresa, puede ir desde bloquear archivos, accesos, contraseñas o bases de datos lo que provoca en muchas ocasiones la paralización de las operaciones con consecuencias económicas importantes.

"El daño promedio que logra un ransomware ronda los 700 mil dólares, después para liberar la información la suma demandada es de otros 84 mil dólares, estas sumas son cada vez más elevadas y pueden llegar a 7 millones y hasta 14 millones de dólares.

"Ahora lo que hacen los atacantes es cifrarte los archivos y luego decirte, son dos recompensas, una para que puedas acceder a tus archivos, otra recompensa es para que yo no los filtre", dijo Santiago Pontiroli, analista de seguridad de Kaspersky.

En Latinoamérica se han registrado en los primeros nueve meses del 2020, un millón 319 mil 260 ataques de ransomware a empresas.

México es el segundo país con más empresas atacadas

Brasil concentra el 46.69 por ciento lo concentra Brasil (615 mil 962 empresas aproximadamente); México, el segundo país más atacado de la región, recibe el 22.57 por ciento (297 mil 756 empresas aproximadamente). El tercer país más atacado es Colombia.

El directivo explicó que la región recibe más de 1.3 millones de ataques de ransomware al año, lo que significa alrededor de 5 mil ataques diarios.

Primera muerte derivada de un ciberataque

Durante el foro [email protected], Pontiroli comentó que incluso el 18 de septiembre pasado se registró la primera muerte provocada por un ciberataque.

La defunción ocurrió en Alemania donde un hospital fue atacado, su información encriptada y no se pudo acceder a sus archivos, lo que provocó que el paciente perdiera la vida.

"El hospital no estaba preparado para enfrentar este tipo de ataque, no tenía copia de seguridad, llegó un paciente que estaba muy sensible, no tuvieron tiempo de llevarlo a otro lugar, los sistemas estaban bloqueados y este fue el resultado", mencionó el analista.

Al respecto, Walter A. Prieto, miembro del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, ColCERT, mencionó que se han observado cibercrímenes relacionados a la suplantación de identidad han crecido en 163 por ciento durante 2020.