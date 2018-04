¿Qué hacer si una computadora no detecta la red WiFi?

Agencia

MÉXICO.- Si decidiste que comprar una antena WiFi USB para tu ordenador era la mejor forma para mejorar tu conexión, seguramente acertaste. Depende de la situación pero suelen ser una opción barata para mejorar la señal, aunque a veces dan problemas de conexión. Si estás leyendo esto es porque tu ordenador no detecta la antena WiFi que compraste, así que ¿qué puedes hacer?

Hay varios potenciales problemas de conexión entre estas antenas WiFi USB y los PC, sobre todo si estos utilizan Linux, pero también con Windows y macOS. No son demasiado complejos y pueden arreglarse en pocos minutos, aunque si la antena en cuestión viene defectuosa, poco se puede hacer.

Normalmente la problemática se reduce a uno de estos tres casos. Los explicamos y te proponemos una solución.

1. Tu ordenador detecta la antena pero aparece como dispositivo no reconocido

Esto significa que tu PC sabe que has conectado un dispositivo USB al puerto correspondiente, pero desconoce totalmente de qué se trata y cómo hacerlo funcionar. Es uno de los problemas más comunes con todo tipo de aparatos USB, y tiene una solución fácil: instalar los drivers.

Normalmente todas las antenas WiFi USB que no funcionan empiezan a hacerlo cuando los instalas. El CD que viene -o debería venir- en la caja es la solución ideal, aunque siempre tienes la alternativa de ir a la web del fabricante o buscar "drivers [introduce aquí el modelo de antena]" en Google.

2. Tu PC ni siquiera detecta la antena

Este problema es el más difícil de solucionar, ya que puede significar dos cosas: tu puerto USB está roto o lo está la antena. En el segundo caso no te va a quedar más remedio que solicitar la devolución al vendedor o comprar otra nueva.

En el primero, puedes probar a conectarla en varios USB distintos para ver si uno de ellos está en funcionamiento.

3. La antena es detectada, pero se apaga al poco tiempo

Llegamos ahora a un caso que suele desesperar a los usuarios y que no sólo ocurre con dispositivos USB, sino también con tarjetas de red. Afecta particularmente a los usuarios de Linux, y tiene nombre y apellidos: modo ahorro de energía.

Por defecto, algunas distros como Linux Mint -aunque no siempre- activan el modo ahorro de energía a puertos USB y dispositivos de red cuando detectan que no se está utilizando. La forma de comprobar si este es el problema por el que tu Antena WiFi USB no funciona es sencilla: pon a descargar un archivo torrent a 1 Kbps. Si no se corta la conexión, ¡bingo!

