Planean rediseñar Wikipedia ¿Será más fácil buscar información?

MÉXICO.- A casi 20 años de haber aparecido, Wikipedia se ha convertido en uno de los grandes referentes de internet. Gracias a la colaboración de millones de personas en el mundo, en el sitio se pueden encontrar datos de prácticamente cualquier tema. Ahora el sitio ha tomado la decisión de rediseñar su portal web, la actualización más grande en los últimos 10 años.

La intención es que sea más sencillo para los usuarios navegar entre sus millones de entradas de enciclopedias con gran cantidad de texto y fuentes colectivas desde su computadora.

El sitio explica que durante la última década han ido enriqueciendo su interfaz con extensiones y scripts de usuario. Asimismo, el diseño web, así como las expectativas de lectores y editores, han evolucionado.

La intención, señala, es hacer que los wikis de Wikimedia sean más atractivos, además de aumentar la utilidad entre los lectores y editores.

Por ahora, la mayoría de los cambios, solo podrán verse por los usuarios registrados, poco a poco Wikipedia planea lanzarlos de manera predeterminada en todos los casos para 2021.

Algunos de los cambios en el diseño que ya se han implementado en las versiones del sitio en idiomas vasco y hebreo, y en los próximos meses aparecerán en otros países, son un nuevo tipo de encabezado, una barra lateral plegable y un nuevo ancho máximo en páginas de artículos y páginas de discusión pues, según dijo el sitio, estudios han demostrado que limitar el ancho puede conducir a una mejor retención del contenido, así como a una disminución de la fatiga visual.

La decisión de realizar un rediseño ahora responde, según el portal, a que la actual interfaz de escritorio no coincide con las expectativas creadas por las plataformas web modernas.

"Se siente desorientado y desconectado. Hay desorden que distrae a los usuarios de concentrarse en lo que vinieron a buscar. No es posible que cambien de idioma de manera intuitiva, busquen contenido o ajusten la configuración de lectura. Los nuevos editores no pueden usar su intuición para configurar su cuenta, abrir el editor o aprender a usar páginas que no son artículos con fines de moderación", señalan.