En la pista de arranque Google contra Apple, lanza Pixel 3

ESTADOS UNIDOS.-Este año Google presentará por tercera vez su nueva familia de dispositivos Made by Google, la cual se espera sea presentada en el mes de octubre, donde conoceremos los nuevos Pixel 3, sin embargo, nueva información filtrada por Evan Blass menciona que además también será presentada la segunda generación de los Pixel Buds, así como el primer smartwatch de Google, el Pixel Watch, el reloj inteligente que buscará competir con el Apple Watch.

Este año, Google renovó Android Wear, primero cambiando su nombre por el de Wear OS, además de que está trabajando en novedades para revivir este segmento de mercado que no ha tenido el éxito esperado por las diferentes compañías, y que solo Apple ha logrado tener buenas ventas a lo largo de los años.

Evan Blass asegura que la información viene de una fuente altamente confiable en Google, sin embargo, prácticamente todo lo que él filtra termina por convertirse en una realidad, por lo que hay altas posibilidades de que así sea, sobre todo porque el Pixel Watch se viene rumoreando desde el año pasado.

Con la creación de los productos Made by Google, la compañía tenía muy claro que quería crear su propio ecosistema al igual que Apple, y que incluso están haciendo otras compañías como Samsung, por lo que Google lanzó teléfonos, altavoces inteligentes, y hasta una computadora, sin embargo, aún le quedan dos huecos importantes, las tablets y los relojes inteligentes.

Competir contra el iPad no es tarea sencilla (aunque seguramente lo harán en algún momento), y por otro lado ya mencioné que los smartwatch no tiene el éxito esperado, pero un reloj inteligente es un producto necesario para Google si quiere completar su ecosistema y sobre todo mantener vivo Wear OS, pues con lo que otros fabricantes hacen esto no será suficiente.

Apple vende su Apple Watch como una extensión del iPhone, lo hace ver como necesario para sus consumidores, mientras que ninguna otra marca hace lo mismo con sus smartwatch, y Google no puede hacer lo propio con un smartwatch de otro fabricante, de ahí que es muy importante que la empresa lanzará su Pixel Watch, pues podría ser el reloj que marque la diferencia en el mercado de los smartwatch con Wear OS.

Es cuestión de tiempo para que empiecen las filtraciones de los nuevos productos de Google, sobre todo porque se espera que la presentación sea en Octubre, así que en los próximos meses seguramente conoceremos más información sobre toda esta familia de dispositivos.