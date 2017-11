Revista Time revela cuáles son los mejores inventos de 2017

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- De cientos de nuevos gadgets, muchos de ellos inútiles, la Revista Time se le adelantó a los listados de fin de año y seleccionó los mejores inventos de 2017.

De acuerdo a Mundo Geek, desde una nave espacial, pasando por gafas de Realidad Virtual, el Nintendo Switch, y, sí, aunque no lo crean, Spinners, tuvieron su reconocimiento a la innovación. Aquí les compartimos el listado completo

Jibo: un amigo robot (USD 899)

Esta máquina en serio tiene características humanoides, por lo menos gracias a que parece la lámpara del inicio de las películas de Pixar. Tiene una cabeza grande y redonda y una cara que usa iconos animados para transmitir emociones. Y su cuerpo gira mientras habla. No es solo que él pueda reírse y voltearse hacia ti, donde sea que estés, cuando le hablas.

Gracias Jibo, ya no vamos a tener que conseguir amigos humanos. (Foto: Engadget)

eSight 3: gafas para que los ciegos vean (USD 9.995)

El eSight 3 imita la visión real. Las gafas graban video de alta definición y utilizan algoritmos de magnificación, contraste y propiedad para mejorar esas imágenes en algo que los ciegos pueden ver, lo que les permite participar en una gran variedad de actividades, incluidos los deportes. Hasta la fecha, la compañía estima que ha sido utilizado por más de 1.000 pacientes.

Las eSight crean algoritmos para que ayudar a ver a las personas con déficit visual. (Foto: Artefact Group)

Halo Top: helado sin helado (USD 5.99)

El Halo Top sabe a helado pero tiene bajo contenido de azúcar y no más de 360 ​​calorías por kilo. El producto, según el CEO de la compañía, es "saludable". Sin embargo, no la ha logrado del todo porque mantiene su bajo contenido calórico usando Stevia, un endulzante sin calorías, junto con azúcar de caña y alcohol. Si bien esos ingredientes están bien para consumir, no son exactamente modelos de nutrición. Sus ventas anuales se dispararon aproximadamente un 2,500% el año pasado.

Halo Top recientemente superó las ventas de la marca a Häagen-Dazs. (Foto MyRecipes)

Fenty Beauty: maquillaje para todos (USD 34)

La marca de la cantante Rihana, Fenty Beauty, se lanzó en septiembre con 40 tonos de base y una gran variedad de modelos de maquillaje. lRihanna afirmó que tuvo "una participación del 100%" en el proceso de desarrollo (junto con la empresa matriz Kendo). Casi de inmediato, los tonos más profundos comenzaron a venderse en Sephora; poco después, marcas como Make Up For Ever y L'Oréal lanzaron campañas dirigidas a mujeres de color.

Ahora Rihanna se centra en lanzar nuevas colecciones de belleza Fenty y llevar su marca al siguiente nivel. (Foto: PopSugar)

Ember Mug: tazas que calientan su café justo (USD 79.95)

Los especialistas en café pueden disfrutar esto. Según una estimación, se tienen 37 segundos para disfrutar la infusión en un nivel ideal de calidez. "Eso no tenía ningún sentido lógico para mí", dijo Clay Alexander, quien inventó la taza Ember de acero inoxidable. Con revestimiento de cerámica blanca, mantiene el café o el té a una temperatura precisa, desde 120° F a 145° F, configurada a través de una aplicación, durante aproximadamente una hora.

Se lanzó a la venta el 9 de noviembre y ya está disponible en 4.600 tiendas Starbucks de Estados Unidos. (Foto: Digital Trends)

Apple iPhone X: un smartphone más inteligente (USD 999)

Según Time, posiblemente es el smartphone más sofisticado del mundo, con una pantalla que se extiende desde un borde hasta el otro, un procesador optimizado para realidad aumentada y una cámara lo suficientemente inteligente como para permitir a los usuarios desbloquear el teléfono con su cara.

El IPhone X es también el iPhone más caro hasta la fecha. (Foto: Softpedia News)

Nike Pro Hijab: corrección política para el deporte (USD 35)

Este invento se ganó su lugar más que por la tecnología, por saber qué es lo que está pasando en el mundo. Para quienes utilizan hijab, hacer deporte es difícil. A diferencia de un hijab tradicional, el Nike Pro está hecho con una tela ligera y transpirable que absorbe la humedad; los atletas que lo han usado informan que ayuda a controlar el sudor.

El Nike Pro está hecho con una tela ligera y transpirable que absorbe la humedad. (Foto: Daily Wire)

Adidas Futurecraft 4D: una zapatilla para mejorar el rendimiento

Es una zapatilla de deporte de Adidas cuya entresuela puede adaptarse a la medida de las necesidades de sus usuarios, no solo en tamaño y forma, sino también en flexibilidad, tipo de impacto, amortiguación y más. La clave es el proceso de impresión tridimensional, que permite a Adidas "ver cada milímetro cuadrado de una entresuela y sintonizarla desde el punto de vista del rendimiento", dijo Al VanNoy, quien dirigió el proyecto.

Este modelo de Adidas puede adaptarse a la medida de las necesidades de sus usuarios. (Foto: Runnerwally)

Tesla Model 3: ¿por fin autos eléctricos? (USD 35.000)

El Modelo 3 de Tesla promete superar los problemas de los autos eléctricos: es el más desarrollado de una serie de autos eléctricos de USD 35.000 que ofrece más de 200 millas de distancia de conducción con una sola carga. Su demanda es tan alta (hasta 1.800 pedidos por día, según estimaciones de la compañía) que Tesla está luchando por mantenerse al día. "Estamos inmersos en el infierno de la producción", tuiteó en octubre el cofundador y consejero delegado de la compañía, Elon Musk.

El Modelo 3 de Tesla promete superar los problemas de los autos eléctricos. (Foto: Diariomotor)

Thyssenkrupp MULTI: ascensores sensibles

La empresa alemana Thyssenkrupp creó un sistema de elevadores que cambió las poleas de la vieja escuela por la misma tecnología de levitación magnética que utilizan trenes de alta velocidad. Los ascensores pueden viajar en múltiples direcciones e incluso pasar dentro de un eje, características que no solo podrían reducir los tiempos de espera, sino también "cambiar la forma en que se construyen los edificios", dijo Andreas Schierenbeck, CEO de Thyssenkrupp Elevator. El primer MULTI debutará en Berlín en el año 2021.

Los ascensores pueden viajar en múltiples direcciones e incluso pasar dentro de un eje. (Foto: Archinect)

Forward: clínicas que redefinen la atención preventiva

En EEUU, los pacientes tienden a visitar a los médicos solo después de enfermarse. Pero lo nuevo es adelantarse a los problemas médicos. Esa es la idea detrás de Forward, un nuevo tipo de clínica de bienestar que funciona como un gimnasio de alta gama. Por 149 dólares al mes, los usuarios tienen acceso ilimitado a exámenes genéticos, análisis de sangre, planificación de pérdida de peso, consultas médicas de rutina y más.

La clínica de bienestar funciona como un gimnasio de alta gama. (Foto: TechCrunch)

Nintendo Switch: una consola de juegos para jugar en cualquier lugar (USD 299.99)

En un modo es una tableta portátil que permite que un solo usuario juegue mientras viaja. En otra forma, dos controladores se deslizan desde los lados, permitiendo que múltiples usuarios entren en la acción. Una vez que llegan a casa, pueden deslizar esa tableta en una estación de acoplamiento y continuar jugando en una consola doméstica. Nintendo ha vendido 7.63 millones de esta consola desde su debut en marzo.

La nueva Nintendo Switch Cambia de forma según la necesidad. (Foto: Alfa Beta)

Fidget Spinners (USD 5,87)

Aunque los creadores de los spinner mintieron sobre su uso para niños con problemas de ansiedad y autismo, estos aparatos que giran tienen una utilidad básica: entretenerse.

La lista la complementa la nave espacial que viajará a Marte en 2018, una tecnología antihackers para los aparatos que tienen Internet, un casco de Fútbol Américano más seguro y más.