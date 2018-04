Conoce Roblox, plataforma con más visitas que Netflix

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué es Roblox, la plataforma que tiene más visitas de jóvenes?, aquí te lo decimos.

De acuerdo con Vanguardia MX, Roblox es la plataforma más visitada por jóvenes por encima de YouTube y Netflix, muchos de los principales creadores no solo están aprendiendo cómo programar, sino también cómo ser un emprendedor.

La plataforma social de juegos Roblox ofrece una oportunidad para niños y adolescentes que pocas otras plataformas tienen: la capacidad de crear y compartir juegos fácilmente con la comunidad en general y de ganar dinero en el proceso. En 2017, la compañía pagó más de 30 millones de dólares (mdd) a los jóvenes desarrolladores en su plataforma.

Según Roblox, más de 2 millones de niños y adolescentes crearon una experiencia Roblox en 2017 utilizando las herramientas de estudio de la compañía, frente a aproximadamente un millón en 2016. Esos 2 millones de jóvenes desarrolladores crearon 11 millones de títulos, 1500 de los cuales consiguieron más de 1 millón de usuarios.

Esos juegos abarcan todo tipo de géneros. Uno de los juegos más populares en el sitio es Jailbreak, donde los niños pueden jugar el papel de un ladrón que trata de escapar de la prisión o de policías que intentan atraparlos. Otro juego popular es Work At A Pizza Place, cuyo título no deja muchas sorpresas. Otros juegos populares incluyen una variedad de simuladores donde los niños pueden pretender ser un pájaro, un perro o incluso un dinosaurio. Otros implican buscar tesoros en un mundo abierto gigante o navegar complicados caminos de obstáculos. Hay una gran cantidad de variedad en las experiencias que los niños pueden construir y jugar.

La compañía gana más del 90% de sus ingresos al vender “Robux”, una moneda en el juego que sus usuarios pueden usar para comprar diferentes tipos de cosas en diferentes juegos creados por los usuarios. Los propios desarrolladores jóvenes toman las decisiones sobre cómo monetizar sus juegos, lo que puede ser un curso intensivo de negocios para ellos.

“No dictamos eso: son las fuerzas del mercado las que están en juego”, me dijo Craig Donato, CBO de Roblox. “Si se monetiza en exceso, la gente no jugará. Muchos de los principales creadores no solo están aprendiendo cómo programar, sino también cómo ser un emprendedor”.

Y parece que hay muchos niños que buscan tanto desarrollarse como simplemente jugar juegos creados para la plataforma. La compañía anunció el miércoles que se había asociado con comScore para comparar a sus visitantes con los de otras plataformas populares como YouTube y Netflix. En diciembre de 2017, más de 50 millones de niños y adolescentes visitaron Roblox, cada uno visitando la plataforma más de 20 veces durante el mes. Eso es más veces de lo que visitaron en promedio YouTube, Netflix y otras plataformas.

Esos niños y adolescentes también pasaron una gran cantidad de tiempo jugando. Los niños pasaron un total de 51.5 millones de horas jugando Roblox en diciembre, mientras que los adolescentes gastaron alrededor de 32.5 millones de horas en la plataforma.

Esa es una cantidad de crecimiento notable para la plataforma. Para dar un poco de contexto, hace seis años escribí una historia sobre Roblox, cuando solo promediaba unos 7 millones de visitantes por mes. Pero la compañía no tiene la intención de descansar en sus laureles. Roblox también anunció el miércoles que ha contratado a un nuevo director financiero, Mike Guthrie, quien anteriormente fue director financiero de TrueCar.

Además, la compañía anunció que también convirtió el cash-flow positivo en 2017 en “cientos de millones” en reservaciones. Y según Donato, esto es solo el comienzo de una nueva fase de crecimiento para la empresa.

“Estamos muy enfocados en expandirnos internacionalmente. Roblox solo está disponible en inglés”, dijo. “Queremos agregar idiomas y desarrollar nuestra presencia. También nos enfocamos en formar nuestro equipo. En este momento tenemos más de 300 empleados, y queremos duplicarlos para fin de año”.