¡Por lento! Empresa despide a Flippy, robot cocinero

ESTADOS UNIDOS.- 'Despiden' a robot en su primer día de trabajo, por 'lento', al no lograr meta de 300 por hora.

De acuerdo con Vanguardia MX, Flippy, que prometía preparar 300 hamburguesas en una hora, no cumplió con las expectativas y tuvo que ser desconectado después de un día de trabajo

Aquí hay otro ejemplo de cómo los robots aún están lejos de suplantar los trabajos de los humanos. Flippy, una máquina que había sido "contratada" por un restaurante para preparar 300 hamburguesas por hora, fue despedido por ser demasiado lento.

La hamburguesería CaliBurger, de Pasadena California, anunció hace una semana que Flippy llegaría al restaurante para reemplazar a varios cocineros humanos y hacer mucho más eficiente y rápida la producción de hamburguesas.

Flippy sería apoyado por el personal humano para mantener el ritmo de trabajo, sin embargo, luego de un día de haber trabajado, el robot fue desconectado pues no cumplió con las expectativas del restaurante.

De acuerdo con un reporte de la BBC, el desempeñó de Flippy se vio afectado por el interés que generó el restaurante al ser uno de los primeros en Estados Unidos en tener una máquina como empleado.

Ahora, Flippy está desconectado y detrás de la parrilla a la espera de que Miso Robotics, la empresa californiana responsable de su creación, actualice el código que le permita cocinar de manera rápida y eficiente en las horas pico.

