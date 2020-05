Robots con luces UV se encargarán de sanitizar las tiendas de Amazon

La propagación del Covid-19 mantiene en alerta a las autoridades de todo el mundo. Mientras los profesionales de la salud buscan una vacuna, algunas empresas están buscando la manera de mantener sus negocios abiertos y garantizar que sus espacios están libres del virus, tal es el caso de Amazon que construyó un robot diseñado para matar el nuevo coronavirus con luz ultravioleta (UV).

Amazon es una de las empresas que más está ganando por el coronavirus. Con millones de personas quedándose en casa, las compras a través de internet se han convertido en una de las mejores alternativas. Pero la compañía no solo se dedica al comercio electrónico, también tiene tiendas que, asegura, mantendrá desinfectadas con el nuevo robot. De acuerdo con un video que medios de Estados Unidos mostraron, el robot se parece un poco al carro de equipaje de un hotel, con un marco de metal unido a un fondo rectangular con ruedas. En uno de los lados están montadas al menos 10 luces de tubo ultravioleta.

Careful, creative, or creepy? Amazon says it uses its vast camera system for contact tracing and to try to enforce social distancing. It’s testing a UV-emitting robot that may one day in the future disinfect surfaces in warehouses or Whole Foods. https://t.co/dgN5YCucVM pic.twitter.com/kXvclrsIXO