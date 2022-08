Rusia, el “mejor aliado” de Disney para desbancar a Netflix

Las matemáticas no mienten: el ascenso de The Walt Disney Company como la empresa con más suscriptores mundiales en plataforma streaming, desbancando a Netflix, ha sido gracias a Rusia.

Quizá por eso, aunque la compañía de la letra N escarlata ha anunciado en meses previos el despido de cientos de trabajadores para amortiguar pérdidas, no muestran al menos públicamente, más preocupación.

Por la guerra entre Rusia y Ucrania, Netflix decidió salirse del primer país, lo que significó de un jalón, el retiro de 700 mil cuentas en su archivo.

Esta semana, The Walt Disney Company anunció contar con 221.1 millones de suscriptores, apenas 500 mil más que su competencia. Es decir, que si Netflix se hubiera sostenido en país cuya capital es Moscú, aún tendría la corona en ese rubro por al menos 200 mil usuarios.

