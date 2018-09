¿Este es el teléfono con el que Samsung dominará la gama media?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace unas horas surgió una información que aseguraba que los Samsung Galaxy J6 Plus y Galaxy J4 Plus estarían más cerca que nunca de llegar al mercado. Ahora se han filtrado unos renders en 360º del nuevo Samsung Galaxy J6 Prime, posible nombre con el que el Galaxy J6 Plus aterrizará en algunos mercados.

Desde 91Mobiles y Oneleaks han lanzado un vídeo con un nuevo render que ofrece detalles sobre el nuevo teléfono móvil, sobre todo a lo que su diseño se refiere, indica el portal de noticias andro4all en su sitio web.

Se espera que pronto se haga oficial la llegada del terminal, pero este nuevo render muestra que el Samsung Galaxy J6 Prime contará con una pantalla infinita de 6 pulgadas con efecto curvado 2.5D. En cuanto a las dimensiones del nuevo teléfono, serían de 161,6 x 77 x 8,2 milímetros, aunque no se ha revelado su peso.

También te puede interesar: Apple presenta a la nueva 'familia' de smartphones

El panel trasero incorpora doble cámara

El material de construcción del terminal se limita al plástico en bordes y en el panel trasero. Como viene siendo costumbre, a un lado de la pantalla se encuentran los botones para ajustar el volumen y el botón para desbloquear el teléfono.

El Samsung Galaxy J6 Prime tendrá un panel trasero sin sensor de huellas y con doble cámaraincorporada y un flash LED. En la parte inferior conserva el puerto minijack 3.5mm para auriculares, la conexión microUSB y el micrófono. Por lo tanto, esto confirmaría que Samsung prefiere que sean sus modelos de gama alta los que posean una conexión USB Tipo C.

Los rumores afirman que el teléfono contará con un procesador Snapdragon, aunque no aventuran a decir qué modelo, en lugar de Exynos. El Samsung Galaxy J6 Prime llevará instalado Android 8 Oreo, pero se podrá actualizar a la última versión de Android 9 Pie.

De momento se desconoce tanto la fecha de lanzamiento como su precio, por lo que no queda otra que esperar a que Samsung haga el anuncio oficial y confirme estos datos junto con las características y especificaciones del dispositivo móvil.