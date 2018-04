Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Si creías que jamás verías los conceptos “smartphone” y “sin conexión a internet” juntos en la misma frase, es porque no conoces lo suficiente sobre la industria telefónica. Samsung ha querido demostrar hoy que, efectivamente, un smartphone no tiene por qué ser capaz de establecer conexión con la red de redes, y para ello ha presentado el Galaxy J2 Pro, uno de los únicos smartphones del mundo que no pueden conectarse a internet, indica el portal de noticias Andro4All en su sitio web.

El dispositivo en cuestión, está destinado, principalmente, a usuarios que buscan evitar las distracciones en su día a día, personas mayores o estudiantes. Estos últimos, además, podrán beneficiarse de un descuento a la hora de adquirir el nuevo y curioso smartphone de la marca surcoreana.

A nivel estético, el Galaxy J2 Pro nos recuerda al resto de integrantes de la familia Galaxy J, y eso se debe a que Samsung ha querido hacer de este dispositivo lo más parecido posible a un smartphone convencional… salvo por el pequeño detalle de que no se podrán descargar aplicaciones, navegar por internet, y demás actividades que cualquiera de nosotros haría con su teléfono.

El cuerpo del dispositivo está fabricado en plástico, y su parte frontal está ocupada por una pantalla de 5,2 pulgadas AMOLED con resolución qHD. Su interior, encabezado por un procesador de cuatro núcleos a 1,4 GHz y acompañado de 1,5 de memoria RAM, da vida a Android en una versión desconocida, que a su vez se apoya en una batería de 2.600 mAh. Tampoco echamos en falta las cámaras, de 5 megapíxeles en la parte trasera, y de 2 en la frontal.

Pero si seguimos buceando entre sus especificaciones técnicas, nos encontramos con la gran sorpresa: el Galaxy J2 Pro no cuenta con soporte para redes Wi-Fi, 2G, 3G, 4G ni cualquier otro tipo de red que permita establecer una conexión a internet.

Entonces, ¿para qué sirve este smartphone? Según Samsung, el terminal se puede utilizar para el aprendizaje de idiomas extranjeros, gracias a que incorpora la app de diccionario electrónico Diodic4, con varios idiomas incluidos. Más allá de eso, los usuarios de este dispositivo no podrán descargar aplicaciones –aunque sí ejecutar los archivos APK descargados desde otro dispositivo–, navegar por internet, escuchar música o inundar de selfies las redes sociales –quizá esto último sí sea una ventaja–. En definitiva, nada de lo que estás acostumbrado a hacer desde tu smartphone.

El Galaxy J2 Pro tendrá un precio cercano a los 150 euros al cambio –alrededor de 185 dólares–, y se podrá comprar en colores negro y dorado. Además, Samsung llevará a cabo una promoción a través de la cual, aquellos estudiantes que decidan comprar el terminal durante el mes de junio, posteriormente podrán acceder a un reembolso total del precio si deciden comprar un smartphone de las familias Galaxy A o Galaxy S cuando finalicen sus exámenes.