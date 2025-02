Samsung retrasa One UI 7 y lanza nueva actualización beta

Samsung ha decidido retrasar el lanzamiento completo de One UI 7 para los usuarios del Galaxy S24, optando por lanzar una cuarta versión beta en su lugar.

Esto significa que los propietarios de estos dispositivos deberán esperar más tiempo para recibir la actualización oficial.

Según Ice Universe, reconocido filtrador de tecnología, la siguiente versión que Samsung implementará no será la final, sino otra prueba beta. Esto indica que la compañía aún no considera que el sistema operativo esté listo para un lanzamiento global

