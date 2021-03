Se acabó: Netflix no te permitirá compartir cuenta con familiares y amigos

MÉXICO.- El día que muchos temían se acerca cada vez más: Netflix finalmente ha dado "el paso" y está bloqueando cuentas compartidas entre amigos y familiares.

Desde el principio la plataforma de video te permitía ver contenido en hasta 4 dispositivos diferentes sin importar el lugar, la ventaja de esto era que entre amigos o familiares podían pagar una sola membresía y disfrutar todos del servicio.

Tal parece que los días de este "mecanismo" están contados, pues el gigante del streaming comenzó a probar el bloqueo por ubicación, tal y como menciona el portal GammaWire.

Usuarios han publicado una captura en redes sociales en las que al intentar reproducir contenido les aparece el siguiente texto:

Netflix has Launched a New Test Feature to Crack Down on Password Sharing "If you don't live with the owner of this account, you need your own account to keep watching." https://t.co/lVYPJi36hM #Tech #TechNews #Trending pic.twitter.com/N3a9jinTWx