Senadora retira su propuesta para un nuevo impuesto a los videojuegos

MÉXICO.- Han sido días curiosos para ese sector de la política mexicana que a como dé lugar quiere tener injerencia en los videojuegos.

Estaba la propuesta de la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien la semana pasada presentó un punto de acuerdo para que se aplicara un impuesto del 3% a consolas y videojuegos, bajo el argumento de que el dinero recaudado sería destinado a centros deportivos para combatir la obesidad infantil (o sea, relacionó el gusto por el gaming con el sedentarismo).

La propuesta desde luego se ganó el rechazo total de los videojugadores, quienes además le contraargumentaron que esa medida tendría consecuencias negativas, como aumento de piratería y falta de oportunidades para quienes estén interesados en desarrollos tecnológicos.

Pero ahora, es la misma Gálvez quien lanzó un video en sus redes sociales para decir que canceló su propuesta debido a que escuchó las quejas y observaciones de los gamers, y también insistió en que su propósito es combatir la obesidad infantil.

“La semana pasada presenté un punto de acuerdo para que ponerle un impuesto del 3% a las consolas y a los videojuegos. La verdad es que leí con mucha atención los comentarios que me hicieron a través de las redes sociales jóvenes, desde las mentadas de madre hasta comentarios realmente interesantes, como que esto iba a impulsar el que hubiera pues más informalidad, el que hubiera piratería, el que muchos jóvenes usaban estas consolas como una plataforma para desarrollos tecnológicos, y creo que es interesante.

Me queda una preocupación. Está retirado este punto de acuerdo, no va a haber impuestos para las consolas, pero somos el primer lugar en obesidad infantil y sí me gustaría saber qué me propones para que en tu municipio puedas hacer deporte además de jugar.”

Escucho todas las voces y valoro sus opiniones.

Por ello, decidí retirar mi punto de acuerdo que propone aumentar impuestos a consolas y videojuegos para ser utilizados contra el sedentarismo.



La propuesta de Gálvez obedecía a las discusiones en el Senado de la República relativas al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020.