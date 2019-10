¿Sin Android 10? Te enseñamos a instalar el "modo oscuro" en Huawei

Agencia

MÉXICO.- El modo oscuro se ha convertido en una de las modalidades más esperadas por los usuarios en las actualizaciones de sus dispositivos móviles, puesto que permite prolongar la autonomía de la batería y reduce la fatiga visual.

Si bien algunas aplicaciones o redes sociales ya implementaron esta opción, la versión más reciente del sistema operativo de Google, Android 10, ya cuenta con el modo oscuro de forma nativa para que toda la interfaz se pueda teñir e invertir los colores a tonalidades más oscuras.

Sin embargo, Android 10 no ha llegado para todos los smartphones y sólo muy pocos privilegiados pueden contar con la modalidad hasta el momento, indica el portal de noticias Unocero.

Por ello, queremos mostrarte una forma de cambiar a modo oscuro en Android para ciertos dispositivos de Huawei. Aunque claro, cabe destacar que no se trata de una función oficial, así que, para ello, habría que esperar más tiempo aún.

Cómo tener modo oscuro sin Android 10

Para tener «modo oscuro» en tu smartphone de Huawei, puedes instalar la app Dark EMUI 9.1 Theme for Huawei para Android.

Una vez que hayas instalado la app, debes elegir la opción «Install Theme (Instalar tema)»

Cabe destacar que la app sólo funciona para versión de EMUI 9.1 y no anteriores, así que elige la opción «Apply Theme for Emui 9.1». No elijas «Black Emui 9.1 Theme» porque esa tiene costo adicional.

Cuando hayas seleccionado esa opción, el servicio te redirigirá a la sección de temas para que elijas la versión personalizada y creada por la app. Selecciona «Open Theme Manager».

Después, elige «Mis temas» y selecciona la versión de la app.

Verás que algunos colores de apps se invierten y el fondo de pantalla cambia, así como la barra de notificaciones.

Al tratarse de algo no oficial, evidentemente no es igual al modo oscuro que ofrece Android 10, pero al menos puede lucir similar.

Si quieres volver a la normalidad, sólo basta con que cambies de tema o personalices tus propias imágenes.