¡Sin mentiras! Ya sabemos cuántos GB de RAM tiene un iPhone 11

MÉXICO.- Cada año cuando Apple hace un nuevo lanzamiento siempre quedan algunas preguntas sin respuestas, mismas que incluso Apple se niega a contestar, aunque por fortuna la respuesta termina llegando tarde o temprano, pero nunca desde las oficinas de la firma de Cupertino.

Hablamos de la batería y la RAM de los nuevos iPhone, y es que en cada keynote se habla de la eficiencia de la batería o la mejora en potencia y rendimiento de los nuevos iPhone, pero nunca se dice en específico de cuanta RAM y batería hablamos. Para eso siempre tiene que llegar un análisis de iFixit donde desmontan un iPhone, de esta forma logramos saber estos detalles técnicos.

Sin embargo, este año ha sido un poco diferente, y es que Apple ya ha homologado sus nuevos iPhone 11 en China, por lo que para ello debe entregar los teléfonos a TENNA, que básicamente es el IFT o FCC de dicho país.

Por su parte, TENNA publica información sobre los teléfonos que se han homologado y pueden funcionar sin problema con las redes de este país, y aquí nos hemos enterado de cuánta RAM y batería tienen los nuevos iPhone 11.

Las mejoras en RAM y batería de los nuevos iPhone

Según la información de TENNA, los nuevos iPhone 11 tienen la siguiente RAM y batería:

iPhone 11: 4 GB de RAM + 3,110 mAh.

iPhone 11 Pro: 4 GB de RAM + 3,046 mAh.

iPhone 11 Pro Max: 4 GB de RAM + 3,969 mAh.

Aunque no parece que haya grande cambios en comparación con la RAM y batería de la generación anterior, sí podemos decir que en el caso de iOS no se necesitan más de 4 GB en RAM para tener un desempeño sobresaliente. Asimismo, combinado con el nuevo procesador A13 Bionic, Apple logra que la autonomía de sus teléfonos mejore notablemente incluso aunque no aumenten considerablemente la cantidad de mAh.