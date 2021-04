Sophia, la robot artista que vende obra por casi 70 millones de dólares

Sophia es la creación de robot más famosa de Hanson Robotics, con la capacidad de imitar expresiones faciales, mantener conversaciones y reconocer a las personas. En 2017, se le otorgó la ciudadanía de Arabia Saudita, convirtiéndose en la primera ciudadana robot del mundo.

Sophia colaboró ​​con el artista italiano Andrea Bonaceto, quien dibujó retratos de Sophia. Luego, Sophia procesó su trabajo a través de redes neuronales y procedió a crear una obra de arte digital propia.

El trabajo digital que se vendió poco menos de 70 millones de dólares se titula “Sophia Instantiation” y es un archivo de video de 12 segundos que muestra el retrato de Bonaceto evolucionando hacia la pintura digital de Sophia. Se acompaña de la obra de arte física pintada por Sophia.

El comprador, un coleccionista de arte digital y artista conocido como 888 con el nombre de usuario de Twitter @ Crypto888crypto, luego le envió a Sophia una foto de su brazo pintado. El robot luego procesó eso, agregando esa imagen a su conocimiento y pintó más trazos sobre su pieza original.

En un tweet en la cuenta de Sophia, el trabajo fue descrito como la primera colaboración de NFT entre una "IA, un ser colectivo mecánico y un artista-coleccionista".

I connected into @Crypto888crypto piece to finish my 1/1 "Sophia Instantiation" physical work. The first #NFT collaboration between an AI, a mechanical collective being, and an artist-collector has been born.@andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla @hansonrobotics #History pic.twitter.com/4QLnE8qK2Q