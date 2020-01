¡Sorpresa! Filtran el nuevo teléfono de Samsung, el Galaxy S20

Agencia

MÉXICO.- Otro año más en el que logran filtrar casi todo lo relacionado con uno de los teléfonos más esperados de 2020 como es el Galaxy S20, que a pesar de que Samsung no ha confirmado que este será el nuevo nombre, las nuevas imágenes filtradas del dispositivo en funcionamiento confirman que este será el nombre de la nueva familia del fabricante surcoreano.

Primero las especificaciones, ahora su diseño

Horas antes de esta filtración se habían filtrado casi todas las especificaciones de los 3 nuevos teléfonos que conformarán la familia S20. Y por otro lado, el usuario Max Winebach publicó de forma exclusiva con XDA Developers 3 imágenes del Galaxy S20+, aunque no especifica si el terminal es de él o de algún conocido.

Lo anterior lo mencionamos porque claramente el equipo tiene una etiqueta que dice que es confidencial, y que el equipo no debe ser vendido, no deben tomarle fotografías y que el responsable NO puede filtrar información, cosa que se han pasado por alto.

También te puede interesar: Tesla te regala un auto y 500 mil dólares si logras hackear sus vehículos

Las imágenes muestran que el modelo más avanzado sí tendrá 4 cámaras, traseras con un módulo cuadrado como lo vimos en el Galaxy A71, además de que ya no se apostará más por la doble cámara frontal en una de las esquinas del dispositivo, sino que será un solo agujero en el centro de la parte superior de la pantalla.

Llama la atención que con el primer modelo de la “nueva década” Samsung quiera hacer cambios importantes en su familia de dispositivos más icónica, pues no solo llegarán con cambio de nombre, sino también con un cambio de diseño que posiblemente le va a sentar muy bien, pues en redes sociales las críticas sobre este cambio de look han sido positivas.

Tendremos que esperar hasta el próximo 11 de febrero para conocer más detalles, y sobre todo para saber el precio y disponibilidad oficial.