VIDEO: Nave de SpaceX se acopla a la Estación Espacial Internacional

Agencias

Florida, E. U.- Una nueva generación de nave espacial diseñada por SpaceX para transportar humanos al espacio completó ayer su viaje de prueba al acoplarse sin problemas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Tras un exitoso lanzamiento, y después de ocho años sin viajes tripulados por personas, el vuelo comandado por un maniquí y 90 kilos de provisiones demostró la capacidad de la cápsula para transportar humanos, por lo que el próximo mes de julio se repetirá el ejercicio pero esta vez con dos astronautas de carne y hueso.

El SpaceX Falcon 9, con el módulo Dragon integrado, fue enviado a las 02:49 del 2 de marzo pasado, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Casi 27 horas después, el dragon se emparejó con la EEI, habitada en estos momentos por tres astronautas.

Uno de los hitos de esta reciente misión también fue el hecho de que el acoplamiento no dependió del brazo robótico de la estación. El casco fabricado por la compañía de Elon Musk llegó y se unió a esta de manera autónoma.

Con estas operación seguida muy de cerca en todo el mundo, inicia la carrera de vuelos comerciales para explorar el espacio, siempre y cuando el turista tenga el dinero suficiente para pagar un asiento.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP