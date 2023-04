SpaceX: Primer intento de lanzamiento de cohete Starship se cancela

Este lunes, SpaceX anunció la cancelación del primer intento de lanzamiento de su cohete Starship cuando se encontraba a tan sólo 8 minutos en la cuenta regresiva, debido a un problema durante el abastecimiento de combustible.

Learned a lot today, now offloading propellant, retrying in a few days …

El vuelo de prueba se suspendió debido a una válvula atascada necesaria para presurizar el propulsor de la primera etapa. Los controladores del lanzamiento no pudieron arreglar a tiempo la válvula atascada, pero, para practicar, llevaron los cronómetros hasta la marca de los 40 segundos antes de detener la cuenta regresiva.

Elon Musk y su compañía SpaceX, habían planeado lanzar el Starship de casi 122 metros (400 pies) desde el extremo sur de Texas, cerca de la frontera con México, asimismo, revelaron que se usará el cohete para enviar astronautas y cargamento a la Luna y posteriormente a Marte.

Teams are working towards Thursday, April 20 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai