Mira todas las sorpresas presentadas por Square Enix en el E3

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Square Enix volvía a tener presencia en un E3 después de varios años. En este caso, eso sí, la compañía nipona apuesta por un conferencia en vídeo al más puro estilo Nintendo Direct, alejándose de los eventos tradicionales. Así pues, tras dar un primer vistazo a la gran mayoría de sus proyectos en la conferencia de Microsoft, Square Enix todavía puede guardar algún as en la manga. ¿Alguien dijo Los Vengadores?

El showcase ha empezado con un extenso gameplay de Shadow of the Tomb Raider en el que hemos podido ver algunas de las novedades de esta entrega desarrollada por Eidos Interactive. El foco se ha puesto en una Lara Croft más experimentada que, con más posibilidades de infiltración, se convierte en una asesina letal en la jungla. Shadow of the Tomb Raider llegará el 14 de septiembre de 2018.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Ahora será más sencillo que te estafen en Google

Presentado oficialmente durante la conferencia de Microsoft, hemos vuelto a ver la próxima experiencia narrativa de Dontnod Entertainment dentro del universo Life is Strange. El juego completo estará disponible de forma gratuita el 26 de junio y se centrará en la figura de Chris, un niño que, como tantos otros, busca vivir grandes aventuras. La pareja de directores creativos ha afirmado, además, que el juego tendrá conexiones con el futuro Life is Strange 2.

La decimprimera entrega de una de las franquicias roleras más importantes de oriente ya tiene fecha en nuestro mercado. Dragon Quest XI: Echoes of an Ellusive Age llegará el próximo 4 de septiembre y sigue apuntando maneras.

Una de las grandes sorpresas de la presentación ha venido de la mano del estudio liderado por Hideki Kamiya. Además del próximo Bayonetta 3, la compañía está trabajando un lo que apunta a ser un hack n' slash de ambientación fantástica. Llegará en 2019 a Steam y PS4 pero, por el momento, no hay más datos.

No sabemos quién lo ha hecho ni qué es exactamente pero Square Enix ha presentado otro nuevo e inesperado proyecto en su showcase. Mezclando imagen real con gameplay, hemos visto a un personaje aparentemente sordomudo hacer frente a dos pandilleros. ¿Quizá el nuevo proyecto de Remedy? De nuevo, también llegará a PC y Steam en 2019.