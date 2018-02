Videojuego se vuelve el más vendido del mundo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Super Mario Odyssey vendió 511,625 copias durante sus primeros tres días de lanzamiento en Japón, según los últimos números de Famitsu.

Los números incluyen tanto la tarjeta de descarga como los paquetes de hardware Switch Super Mario Odyssey , pero no incluyen las ventas de descarga digitales. Super Mario Odyssey es el segundo lanzamiento más vendido de Switch después de Splatoon 2 , que vendió 670.955 copias en sus primeros tres días de lanzamiento en Japón cuando se lanzó en julio, informó MultiAnime.

Te puede interesar: Super Mario Odyssey se corona como mejor videojuego del año

Las ventas de hardware de conmutación para la semana fueron 133,000 unidades, que es casi 5,6 veces las 24,000 unidades vendidas la semana anterior. Super Mario Odyssey, sin duda, jugó un papel en este impulso.

A principios de esta semana, Nintendo anunció que Super Mario Odyssey vendió dos millones de unidades en todo el mundo en sus primeros tres días de lanzamiento. Cabe destacar que Super Mario Odyssey se lanzó en todo el mundo para Switch el 27 de octubre del presente año.

No sólo eso, la obra de La Gran N, también es el juego de Switch con mejores reseñas en la precaria vida de la consola; con un promedio de 97 y 43 reseñas que le dieron calificación perfecta (10). En Metacritic, se convirtió en la obra con mejor calificación de los últimos 3 años para cualquier plataforma de videojuegos, empatada con otro título de la Casa de Mario: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

En Metacritic, se convirtió en la obra con mejor calificación de los últimos 3 años para cualquier plataforma de videojuegos, empatada con otro título de la Casa de Mario: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.