¡Nintendo sorprende con anuncios de Smash Bros Ultimate!

ESTADOS UNIDOS.- Nintendo ha culminado el Direct dedicado Super Smash Bros. Ultimate, la carta más fuerte de la compañía japonesa para la última temporada del año. Si creías que no podían anunciar más contenido para el juego estabas muy equivocado. Los de Kyoto se han reservado muy poco en la presentación de hoy, repasamos a continuación todas las novedades, indicó el portal Hipertextual en su sitio web.

Si no eran suficientes los 65 personajes anunciados durante el pasado E3 2018, Super Smash Bros. Ultimate también contará con la participación de Simon Belmont, un emblemático de la saga Castlevania. Contará con su personaje eco (movimientos similares pero aspecto diferente), Richter Belmont (Castlevania: Rondo of Blood).

The legendary vampire hunter from the #Castlevania series, Simon Belmont, is joining the Super #SmashBros Ultimate roster!



