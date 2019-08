¿Tan pronto? Así se vería el Galaxy Fold 2 (Fotos)

Agencia

MÉXICO.- Aunque el Galaxy Fold tuvo algunos problemas que obligaron a Samsung a retrasar su salida al mercado, la marca surcoreana fue muy clara desde el principio, dejando muy claro que a pesar de los problemas de esta generación, la familia Galaxy Fold seguiría viva por varios años más, pues para Samsung esta es la siguiente revolución en los dispositivos móviles.

Por esta razón la firma ya estaría trabajando en un nuevo dispositivo plegable, el cual sería el Galaxy Fold 2, y prueba de ello sería una nueva patente registrada a la que ha tenido acceso el popular sitio de filtraciones LetsGoDigital.

Un teléfono que se dobla de abajo hacía arriba y no de izquierda a derecha

A diferencia del Galaxy Fold, el segundo modelo no se doblará en horizontal, sino en vertical, por lo que ahora podremos doblarlo de abajo hacía arriba y no de izquierda a derecha, o eso es lo que podemos deducir de las imágenes compartidas por la fuente.

Esto haría que el Galaxy Fold 2 sea un dispositivo más pequeño en relación a la primera generación, pues a diferencia del modelo que saldrá a la venta en septiembre, el nuevo no será una tablet una vez desplegado, sino que tendrá un estilo más parecido al Motorola RAZR plegable, según las filtraciones de este último dispositivo.

De hecho, se menciona que el equipo se podrá doblar con la pantalla hacia el exterior para usar esta pequeña pantalla como alerta de notificaciones, o bien, hacia adentro, todo con la finalidad de proteger la pantalla del dispositivo.









La fuente también menciona que podríamos ver una configuración de 4 cámaras traseras que tendrían la misma configuración que el Samsung Galaxy S11, aunque para saber qué planes tiene Samsung al respecto sobre la configuración de los sensores todavía falta un tiempo para saberlo.

No olvidemos que el hecho de ser una patente no significa que el dispositivo en realidad será así, pues muchas veces las patentes únicamente se registran para que otras marcas no usen este tipo de diseños.