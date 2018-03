Whatsapp presenta su actualizacion 6.50

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La versión de Whatsapp Plus contiene características especiales a diferencia de la aplicación regular, ya que te permite cambiar por completo el aspecto visual de esta app a través de los colores o aplicando completos temas visuales que afectan a todos los apartados de la misma, algo bastante atractivo.

El único "inconveniente" es que solamente aquellos que tengan también Whatsapp+ instalado en su teléfono móvil podrán ver dicha personalización en los demás, como por ejemplo en los estados o en el nombre, en los chats de conversaciones privadas, etc, publicó Vanguardia.

Cambiar el aspecto de todos los iconos y menús: No solamente podrás dotar de colorido tus conversaciones de Whatsapp o tu estado. El listado de contactos, los menús de configuración y otras tantas opciones también cambiarán su aspecto por completo, tanto a nivel de iconos como de paleta de colores y motivos, etc. Pudiendo darle así un aspecto totalmente revolucionario a esta app de mensajería instantánea.

Nuevos emoticonos: Una de las funcionalidades más atractivas son sin duda el añadido de nuevos emojis, con la inclusión de algunos también animados, que te permitirán tener mayor variedad de posibilidades a la hora de responder a tus contactos. También se te permitirá añadirlos a tus estados o al propio nombre de Whatsapp, por lo que explora las mejores combinaciones por ti mismo.

Debes de tener en cuenta que esta es una herramienta sustitutiva de la aplicación original, por lo que su instalación no es compatible. Es decir, deberás eliminar Whatsapp original si quieres instalar esta nueva versión mejorada, debiendo descargar Whatsapp Plus desde la red a través de un archivo APK.

Esto es debido a que pese a que esta app utiliza la licencia oficial de la aplicación, los desarrolladores no son los mismos. De hecho, desde el equipo de Whatsapp original se persiguen las cuentas que instalan esta nueva versión para evitar así que otros se puedan beneficiar de su trabajo de alguna forma. Sin embargo, no te preocupes, ya que no te la banearán gracias precisamente a una de las novedades que incorpora la nueva versión de Whatsapp Plus 6.50, y que te permitirá mantener tu cuenta oculta sin tener que privarte de ninguna de las múltiples opciones y mejoras que incorpora.

Nuevas funciones

Ocultar tu cuenta: Podrás utilizar Whatsapp Plus en tu dispositivo Android sin miedo a repercusiones por parte del equipo de desarrolladores en su versión original gracias a que a partir de esta versión se incorporará una nueva función que te permitirá ocultar el uso de estas nuevas funciones y extras añadidos a la misma.

Modificar las opciones en el envío de archivos: Otra de las opciones más útiles que se incorporarán a tu app de mensajería instantánea, permitiéndote modificar cualquier límite en cuanto al tamaño de archivos a enviar, así como también en la recepción de los mismos. También te será posible personalizar algunos aspectos relacionados con la calidad de imagen que presentan dichos archivos, sobre todo los videos.

Debes de tener en cuenta que, aún y tratándose de otra aplicación totalmente diferente, desde el equipo original de dicha herramienta se tiene bastante en cuenta las funciones y añadidos que ofrece Whatsapp Plus, e inclusive valora el poder incorporarlo a la app original a través de una nueva actualización. Ya ocurrió en el pasado con la posibilidad de ocultar tu última conexión, el hecho de poder eliminar mensajes o hacer como que no los has visto. Todas estas funciones han ido apareciendo poco a poco en la versión de Whatsapp original actual, aunque tuvieron su origen en Whatsapp+.