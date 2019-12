¿Teléfono nuevo? Sácale el mayor provecho con estos tips

Agencia

MÉXICO.- ¿Estás estrenando un nuevo teléfono Android?, de esta forma podrás aprovecharlo al máximo y la preocupación será menor en caso de una pérdida o robo.

1- Activa las copias de seguridad automáticas

Aunque esta opción suele venir por defecto en muchos teléfonos, nunca está demás verificar de en verdad se están haciendo las copias de seguridad automáticas en tu dispositivo, de esta forma cuando cambies de equipo o restaures a la configuración de fábrica podrás tener fácil y rápido tus datos y aplicaciones de tu teléfono anterior.

Para activar la copia de seguridad tenemos que hacer ir a los ajustes > sistema > copia de seguridad > activar copia automática en Google Drive.

Es importante recalcar que las copias de seguridad de Drive no ocupan espacio de almacenamiento de nuestra cuenta de Drive. Por otro lado, si eres usuario de Android One también puedes activar las copias de seguridad automáticas desde la aplicación en el apartado de configuración.

También te puede interesar: Netflix reporta 'primera caída' ante Disney+ en su primer mes

2- Activa la seguridad biométrica

Hoy en día el teléfono tiene tanta información que si nos lo roban o lo perdemos ponemos en riesgo muchas cosas, por esta razón es importante activar la seguridad biométrica del equipo.

Actualmente muchos teléfonos Android tienen sistemas de reconocimiento facial o de huellas dactilares, por lo que es importantes que actives el que consideres más cómodo y seguro para ti.

Por otro lado, también debes activar un PIN o contraseña que se te pedirá cada vez que enciendas el equipo, y de ser posible no utilices contraseñas sencillas o un PIN con los mismos números o consecutivos.

Para activar tanto el PIN, contraseña y seguridad biométrica tendrás que ir a los ajustes > seguridad > PIN (huella dactilar, reconocimiento facial, etc).

3- Bloqueo de tarjeta SIM

Otro punto que muchos usuarios pasan por alto es el bloqueo de la tarjeta SIM, mismo que te va a servir para que en caso de que alguien quite la SIM de tu teléfono no pueda acceder a ella, por lo que no podrán ver tu información ni tampoco usarla para llamadas y SMS.

Con el bloqueo de tarjeta SIM activado se te solicita un PIN cada vez que enciendes el teléfono o insertas la tarjeta SIM en un nuevo equipo, de ahí que sea altamente recomendable activarlo.

Para activar el bloqueo de tarjeta SIM necesitas ir a los ajustes > seguridad > bloqueo de tarjeta SIM > activar > establecer PIN de 4 dígitos.

4- Descarga estas aplicaciones

Para concluir con estos consejos de seguridad y privacidad te recomendamos descargar las siguientes aplicaciones:

Encontrar mi dispositivo

Descarga aquí.

Te ayudará a localizar, bloquear o formatear tu teléfono a distancia en caso de que lo pierdas o te lo roben.

1.1.1.1

Descarga aquí.

Si quieres navegar en redes WiFi públicas o simplemente quieres que tu navegación sea totalmente privada, entonces esta aplicación te ayudará a “esconderte” de las empresas que controlan el Internet.

Remembear

Descarga aquí.

Un excelente gestor de contraseñas que te ayudará a crear siempre nuevas contraseñas para servicios importantes, pero sobre todo las recordará por ti, de esta forma ya no tienes excusa para usar claves diferentes en varios servicios y así no comprometer tu seguridad.