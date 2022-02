Telescopio James Webb de la NASA toma su primera selfie

El nuevo telescopio espacial de la NASA capturó su primera luz estelar e incluso tomó una selfie de su espejo gigante. Los 18 segmentos del espejo principal del Telescopio Espacial James Webb parecen estar trabajando bien después de mes y medio de iniciada la misión, informaron las autoridades el viernes.

El primer blanco del telescopio fue una estrella a 258 años luz de distancia, en la constelación Osa Mayor. “Ese fue un momento realmente asombroso”, declaró Marshall Perrin, un miembro del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore.

⚫️ Because the dots could have been spread out, the initial search covered an area about the size of the full Moon. Our team found light from all 18 mirror segments very near the center early in the search, closely matching expectations & simulations. pic.twitter.com/hGQLpgS77R