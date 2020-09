TikTok rechaza oferta de compra de Microsoft

TikTok rechaza la oferta de compra que le hiciera a Microsoft tras las críticas de Donald Trump a la red social de origen chino.

El propio Microsfot hizo el anuncio de la decisión ByteDance, empresa dueña de la aplicación, a través de un escueto comunicado:

“ByteDance nos hizo saber hoy que no venderán las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Microsoft. Confiamos en que nuestra propuesta hubiera sido buena para los usuarios de TikTok, mientras se protegen los intereses de seguridad nacional. Para ello, habríamos hecho cambios significativos para asegurar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación, y dejamos claros estos principios en nuestra declaración de agosto. Esperamos ver cómo evoluciona el servicio en estas importantes áreas”, indicó Microsoft en un escueto comunicado.

La escala de tensiones y reproches entre China y Estados Unidos llevó a que hace un tiempo el presidente Trump diera un ultimátum a Tiktok para que abandonara sus actividades en el país, acusándola de ser un “espía” del gobierno de Pekín.

El anuncio de Microsoft deja así a Oracle cómo la única opción conocida (y “aprobada” por Trump) para adquirir TikTok.

De acuerdo con The New York Times, ByteDance reveló que Oracle sería su “socio tecnológico” en Estados Unidos, aunque esta declaración no deja en claro si la empresa estadounidense también tendrá participación mayoritaria en la propiedad de TikTok.

China emitió regulaciones que prohíben a TikTok transferir su tecnología a un comprador extranjero sin el permiso del gobierno. Incluso, la administración del gigante asiático ha llegado a decir que el código fuente de la aplicación no está venta, pero que en caso de ser necesario, la rama estadounidense de TikTok podría desarrollar su propia tecnología.

La preocupación, de acuerdo con la Casa Blanca e incluso de otros países como India, es que el código fuente de TikTok recopila datos personales de sus ciudadanos, mismos que podrían estar en manos de Pekín porque la aplicación se rige bajo las leyes china, su país de creación.

(Con información de AP, The New York Times y Microsoft)