¡Todo un éxito! Así fue el vuelo suborbital de Jeff Bezos con BlueOrigin

ESTADOS UNIDOS.- En la mañana de este martes, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, alcanzó la ingravidez este martes a bordo del New Shepard, un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin, en el segundo vuelo suborbital de un multimillonario en apenas diez días.

Integrantes del New Shepard

Bezos, que soñaba con viajar al espacio desde que era niño, realizó el vuelo acompañado por tres personas a bordo de un vehículo suborbital que tiene capacidad para seis tripulantes. Entre los integrantes de la misión, se encontraba su hermano menor, Mark Bezos, de 53 años.

Además, el vuelo incluyó a la piloto pionera Wally Funk, de 82 años, que se ha convertido en la persona de más edad en volar al espacio. Funk formó parte del legendario grupo Mercury 13, formado por mujeres, que participó en los ensayos de la NASA en los albores de la era espacial, si bien ninguna de ellas llegó a volar, porque las primeras misiones estaban compuestas solo por hombres.

Wally Funk, una de las Mercury 13 a la que no permitieron en su día ser astronautas por ser mujer, acompaña ahora, a sus 82 años, a Jeff Bezos en su vuelo privado al espacio https://t.co/H0A3fZzaxF pic.twitter.com/VffXnqMiFV — EL MUNDO (@elmundoes) July 20, 2021

Por último, formó parte de la tripulación el neerlandés Oliver Daemen, de 18 años. El estudiante ocupó el asiento de un comprador anónimo que pagó 28 millones de dólares por el viaje turístico espacial, pero que tuvo que posponerlo por "conflictos de horario". Una vez completada la misión, Daemen se ha convertido en la persona más joven en alcanzar la ingravidez.

Detalles de la misión

El lanzamiento del primer vuelo tripulado de la nave New Shepard tuvo lugar a las 13:00 (UTC) en el Launch Site One de Blue Origin, situado al oeste de Texas (EE.UU.). Tres minutos después del despegue, la cápsula RSS First Step se separó del cohete y continuó el vuelo para alcanzar una altura de más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre, unos siete minutos después de despegar, donde se experimenta la ingravidez.

Sale Jeff Bezos y el resto de la tripulación de la cápsula.



¡Misión cumplida del #BlueOrigin!



EN VIVO: https://t.co/VYDs1El78p pic.twitter.com/QclFSsFnbC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 20, 2021

Según el plan de vuelo, la cápsula aterrizó en el desierto de Texas mediante uso de paracaídas.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, acompañado de tres personas ha regresado exitosamente a la Tierra tras lanzarse en un vuelo suborbital a bordo del New Shepard, un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin.

La cápsula de la nave de Blue Origin aterrizó con éxito en el desierto de Texas luego de alcanzar el espacio. "Un grupo muy feliz de personas en esta cápsula", dijo Jeff Bezos. pic.twitter.com/wlw8AgX6bk — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Carrera espacial

El pasado 11 de julio, el multimillonario Richard Branson alcanzó una altitud de 85 kilómetros a bordo de su avión Unity de Virgin Galactic.

Con información de RT.

