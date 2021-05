‘Tour espacial, Virgin Galactic realiza su primer vuelo tripulado

ESTADOS UNIDOS.- Los viajes espaciales están más cerca de lo que imaginamos, así fue que este sábado, la empresa de turismo espacial Virgin Galactic realizó su primer vuelo espacial tripulado desde su cosmódromo Spaceport America, ubicado en Nuevo México.

.@virgingalactic’s third spaceflight sees New Mexico become the third US state to launch humans into space https://t.co/egWRBc8E5n #UNITY21 pic.twitter.com/X4pfegMXlJ