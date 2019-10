Toyota anuncia que tendrá un 'miniauto' eléctrico y luce ¡genial!

Agencia

JAPÓN.- El gigante japonés Toyota anunció que presentará su nuevo mini auto bautizado como: Ultra-compact BEV (iniciales en inglés de Vehículo Eléctrico a Batería), esto durante el Salón del Automóvil de Tokio 2019, que arranca en la capital nipona el 24 de octubre. Mientras tanto, el lanzamiento de este modelo a la venta en Japón está previsto para el invierno de 2020.

De acuerdo a RT, según un comunicado publicado en el sitio web de la compañía automotriz, su nuevo vehículo mide 2,49 metros de largo (20 centímetros más corto que el Smart Fortwo EQ), 1,29 metros de ancho y 1,55 metros de alto.

Este automóvil eléctrico tiene una velocidad limitada a 60 kilómetros por hora y dispone de una autonomía de 100 kilómetros. El tiempo de recarga de la batería —mediante un sistema de carga de 200 voltios— es de cinco horas.

At #TMS2019, #Toyota is displaying the ultra-compact BEV before its release in 2020, for short-distance #mobility. Other personal #BEVs exhibited include Ultra-compact BEV Concept Model for Business, and test rides of Walking Area BEVs & i-ROAD. https://t.co/VYzCI52xI7 pic.twitter.com/tVzNMgXQhd