TPS ARMORING: La mejor blindadora de Latinoamérica gracias a sus 26 años de experiencia y 34 casos de éxito comprobados

Gracias a estos 26 años de experiencia en el blindaje automotriz TPS ARMORING se ha consolidado como la blindadora más importante en Latinoamérica exportando a medio oriente 22 vehículos blindados con un nivel B7 certificado con VR7 en 2017 por la obtención de la certificación STANAG 4569-VPAM ERV 2010 en balística y explosivos verificada en el laboratorio independiente IABG en Ottobrunn, Alemania gracias a esto, el mundo ha podido voltear a esta empresa 100% mexicana para la adquisición de vehículos blindados.

Gracias a las certificaciones y garantías que tiene TPS® Armoring ha podido comprobar y documentar sus 34 casos de éxito salvaguardando la integridad de las personas, todas con vida, el caso más sonado y donde TPS® comenzó a documentar fue el de la Secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez con tan solo cuatro minutos del ataque con alrededor de 2 mil casquillos de rifles R-15, AK-47 y Barret calibre 50 y granadas, de regreso en un encuentro de la Expo Feria Michoacán 2010, donde al vehículo se le certificaron 808 impactos de bala de diferentes municiones el cuál salvo la vida de la secretaria gracias al blindaje del vehículo de una Gran Cherokee Nivel V Plus, el vehículo se encuentra en las instalaciones de TPS Armoring Ciudad de México.

TPS® Armoring está orgulloso de salvaguardar la vida gracias a que todos sus vehículos blindados desde un nivel TPS® ultraligero nivel III anti asalto urbano, Ultra protección Nivel III Plus, Anti secuestro nivel IV Plus y Anti atentado nivel V Plus tienen la mejor calidad, certificación ya que sus materiales son revisados y analizados por los proveedores que avalan el nivel de protección de acuerdo al blindaje en cristales y acero balístico, cuentan con un proceso de blindaje donde se garantiza la calidad TPS®, este proceso dura entre 4 y 6 semanas tomando en cuenta las normas de calidad establecidas, rigiéndose por las normas internacionales: NIJ 0108.01 (EUA), NOM 142 SCFI 2000 (MÉXICO) y CEN 1063 (EUROPA) y en vehículos tácticos:

FB6 / BR6 / STANAG I, FB 7 / BR7 / UL10 / NIJ IV / STANAG II, B6+/VR7/STANAG I y B7/VR9/STANAG II.

TPS® ARMORING tiene entrega inmediata ya que cuentan con una planta de producción continua blindando vehículos con un proceso ininterrumpido de producción desde un Chevrolet, Chrysler, Volskwagen, Cadillac, Porsche, Jeep, Mercedes Benz, Infiniti, Land Rover, Audi, Honda, BMW, Nissan, Ford, Kia, Toyota y Mazda, entre otros en los diferentes niveles de blindaje.

Las grandes ventajas de tener un TPS® es que cuentan con una garantía post venta defensa a defensa por 2 años o 40,000 km en todos los vehículos nuevos y 7 años en materiales balísticos opacos y 3 en cristales. Y son los únicos en entregar garantía por escrito en el blindaje. Existen muchas empresas de blindaje que les prometerán lo mismo pero sólo TPS cuanta con esta póliza de garantía y la capacidad de servicio del vehículo a nivel nacional con más de 9,200m2 de oficinas y talleres en Guadalajara, Monterrey, Cancún, Ciudad de México y Torreón. Además de tener certificación de calidad ISO 9001-2015 en fabricación y servicio post venta.

Antes de comprar un vehículo blindado revise los 12 puntos de TPS ARMORING.

