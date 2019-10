¿Tu iPhone 6S no quiere encender? Apple te lo repara gratis

Agencia

MÉXICO.- Un fallo en un componente del iPhone 6s puede provocar que el dispositivo no encienda, y Apple te ofrece reparación gratuita si eres uno de los afectados.

Apple acaba de poner en liza un nuevo programa de reparación gratuita para aquellos iPhone 6s y iPhone 6s Plus que no enciendan debido a un fallo en uno de los componentes internos y que no se ha desvelado cuál es.

Parece que uno de los componentes importantes de iPhone 6s fabricado recientemente está dañado, y la culpa es de Apple. Es por ello que los de Cupertino están ofreciendo un programa de reparación gratuita para aquellos iPhone 6s y iPhone 6s Plus que no enciendan, indica el portal de noticias Computer Hoy en su sitio web.

Si bien se tratan de dispositivos lanzados hace cuatro años, los terminales afectados son aquellos producidos entre octubre de 2018 y agosto de 2019, es decir, aquellos que se han puesto a la venta recientemente.

De esta manera, si tu pantalla no te enciende y te has comprado el terminal hace poco, es probable que puedas acogerte a este programa de reparación. Parece ser que estarían afectados aquellos iPhone 6s que se vendieron en mercados emergentes durante el último año.

En todo caso, si te has comprado hace poco un iPhone 6s, puedes entrar a la siguiente página de Apple e introducir su número de serie para saber si cuentas con el componente afectado y recibir instrucciones detalladas.

La compañía afirma que puede restringir o limitar la reparación al país o región de compra original con lo que si adquiriste el producto de importación, será muy complicado que puedas acogerte a este programa gratuito de reparación.

El programa de reparación gratuita solo cubrirá los iPhone 6s con este fallo durante dos años después de su compra, con lo que el programa estaría disponible hasta mediados de 2021.